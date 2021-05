Destiny Chukunyere, chi è l’artista originaria di Malta che rappresenterà il paese all’Eurovision 2021.

Con questo bel primo piano Destiny Chukunyere esprime tutta la sua gratitudine per poter rappresentare il suo paese all’Eurovision 2021. La giovane è nata a Birchircara il 29 agosto 2002 ma nelle vene scorre sangue multietnico: la madre è maltese ma il padre – un ex calciatore – è nigeriano, Ndubisi Chukunyere.

Da sempre appassionata di musica, Destiny prima di arrivare al tanto ambito Eurovision, ha calcato numerosi palchi facendo tanta gavetta nonostante la giovane età. Oltre a concorsi nazionali, la 18enne ha partecipato già all’Eurovision ma la versione Junior. Era il 2015, in Bulgaria vincendo con il brano “Not My Soul”.

Nel 2017, un’altra esperienza fuori paese, arrivando alla seconda semifinale al Britain’s Got Talent. A seguire un altro talent, X Factor Malta.

Destiny Chukunyere, brano in gara all’Eurovision 2021

“Questi sono tutti i numeri del televoto di stasera! 0️⃣6️⃣❤️ Il tuo voto per “Je Me Casse” significherebbe il mondo per me!” questo quanto scritto da Destiny per chiedere sostegno ai fans (ovviamente non possono votare per lei i residenti a Malta). La giovane era stata chiamata a partecipare alla scorsa edizione dell’evento canoro ma causa pandemia non è stato possibile. Tuttavia ha ricevuto la riconferma per quest’anno.

Il suo brano in gara si intitola: “Je me casse”. Nonostante il titolo in francese, il brano è inglese, ecco qui un frammento del ritornello:

Je me casse

If you don’t get it

Je me casse

Je, je, je me casse

If you don’t get it

Secondo la scaletta dell’evento, Destiny sarà la sesta artista ad esibirsi.

Per saperne di più quindi sull’artista, potete spulciare il suo profilo Instagram – destinyofficial_x – e rimanere sempre aggiornati sulla sua partecipazione alla gara canora.