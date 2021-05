“Un lato B stupendo” Elisabetta Gregoraci, la FOTO del secolo. Che posa…

Elisabetta Gregoraci stende tutti con la sua ultima foto mentre immagina l’estate che arriva. Fan impazziti e like a raffica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci non dà tregua. La showgirl, da sempre amatissima, è in questo periodo super attenzionata da fotografi, giornalisti e fan che cercano di sapere di tutto e di più su di lei.

Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” i pettegolezzi si sprecano. A volte Eli risponde, altre volte lascia correre e preferisce tacere, dedicandosi a suo figlio e al lavoro.

Solo qualche giorno fa ha specificato sul suo profilo Instagram che lei è ancora in cerca dell’amore e quando lo troverà sarà lei stessa a dirlo a tutti. Cosa significa? Un modo carino per smentire la presunta relazione con Stefano Coletti. E dopo la parentesi si torna come prima, tra momenti di vita privata, attimi di lavoro e scatti del passato. L’ultimo è un’apoteosi.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Grande Fratello Vip”, una nuova fiamma per l’ex concorrente: “Ha 45 anni di meno…”

Elisabetta Gregoraci incandescente, la FOTO che stende tutti

PER VEDERE LA FOTO DI ELISABETTA GREGORACI VAI SU SUCCESSIVO