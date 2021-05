Elisabetta Gregoraci continua a ricevere regali e i fan sono sempre più curiosi. E’ un ammiratore segreto o un ex? I dettagli della sorpresa

Elisabetta Gregoraci è ormai una tra le più seguite di Instagram, i suoi follower sono arrivati a quasi due milioni e dopo il Grande fratello vip la notorietà è cresciuta a dismisura. La showgirl e conduttrice è pronta a tornare in pista per la prossima edizione di Battiti live che andrà in onda tra poco. I fan non vedono l’ora di vederla alle prese con il programma e scoprire i suoi outfit strepitosi.

Elisabetta Gregoraci: un nuovo regalo, da parte di chi?

L’ex signora Briatore ha molti ammiratori che ogni giorno la intrattengono con messaggi e belle parole. La Gregoraci su Instagram condivide con loro scatti e video di alcuni momenti della giornata, l’ultimo post è un regalo.

Anche oggi la showgirl calabrese ha ricevuto una sorpresa da parte di qualcuno di molto speciale. Come sempre la donna non scrive nulla al riguardo ma la foto ha già fatto il giro del web. Alcuni pensano che si tratti del pilota Stefano Coletti, viste le voci di questo ultimo periodo. Ma Elisabetta ha smentito il flirt già da un po’ ed ha confessato di essere alla ricerca del vero amore.

Intanto, un mazzo di tulipani bianchi profumano la sua casa. “Sei il fiore più bello” commenta un gruppo di follower. Del corteggiatore nessuna traccia, ma i fan impazziscono e sono curiosi di scoprire altri dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

A quanto pare dovranno attendere visto che la Gregoraci non sembra propensa a lasciarsi andare. “Io l’amore lo sto ancora cercando. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere” aveva dichiarato qualche tempo fa e tutto è rimasto sospeso. Quando arriverà la notizia di una nuova relazione? I fan non riescono più a resistere.