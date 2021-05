Incidente mortale: muore sotto gli occhi dell’amico illeso

Un incidente mortale ha segnato la vita di un uomo e della sua famiglia, la vittima è morta sotto gli occhi dell’amico.

Una triste notizie quella dell’uomo di quarant’anni morto nella giornata di ieri mentre si trovava in gita in compagnia di un suo amico. Entrambi si trovavano in sella alla loro moto. L’uomo, con la sua scomparsa, lascia la moglie e il suo bambino ancora in tenera età.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, dai testimoni e dai soccorritori del 118 recatisi repentinamente sul posto del sinistro, l’incidente mortale ha avuto luogo su una strada secondaria nei pressi di una località a pochi chilometri della capitale. Quella di Frosinone.

Incidente mortale, muore in moto sotto gli occhi dell’amico

Cristian Campagna, si chiamava così il giovane originario del comune laziale di Atina, l’uomo deceduto in seguito tragico schianto verificatosi ieri. L’uomo aveva deciso di intraprendere una piacevole gita in compagnia di un suo carissimo amico in vista della bella giornata. Il quale aveva deciso contemporaneamente di seguirlo nella strada da percorrere durante il tragitto a bordo della sua motocicletta.

Il tutto sarebbe poi avvenuto dopo un lungo rettilineo. Dove al suo termine, mentre percorreva una piccola curva, Cristian si è scontrato accidentalmente con la vettura che camminava davanti a lui. Piccolo contatto che però lo ha portato forzatamente a spostarsi sulla corsia opposta. A provocare la morte dell’uomo pare sia stato proprio lo scontro frontale, e successivo, con un furgoncino proveniente dalla direzione opposta a quella dell’uomo in moto.

La totalità della tragica scena è stata vissuta in secondo piano dall’amico dell’uomo che viaggiava a poca distanza da lui, percorrendo il suo stesso tratto di strada ma a bordo di un’altra motocicletta. Altamente provato per l’accaduto. Purtroppo, nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, non c’è stato nulla da fare per Cristian. Il quale pare sia deceduto subito dopo lo schianto.