Maria Teresa Ruta dal sorriso alle lacrime: la commozione in diretta

La showgirl Maria Teresa Ruta si commuove in diretta tv, alcuni aspetti del suo passato vengono a galla inaspettatamente.

L’ex coinquilina della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, conosciuta nella casa soprattutto per la sua coinvolgente emotività, nonché celebre showgirl italiana, Maria Teresa Ruta, ha fatto capolino sul piccolo schermo. Nella giornata di ieri, la soubrette torinese, è stata ospitata all’interno del salottino televisivo dell’amica e collega, Barbara D’Urso.

Durante la sua intervista a “Pomeriggio Cinque” però, mentre le premesse sui social network sembrava quotare il suo arrivo su Mediaset in accostamento al suo splendido sorriso, qualcosa in studio è poi andato storto suscitando all’improvviso la sua più profonda commozione.

Maria Teresa Ruta a “Pomeriggio 5”: dal sorriso a quelle lacrime impossibile da trattenere

La showgirl nata sotto il segno del Toro ha mostrato a Barbara le sue fragilità subito dopo l’intervento dedicato alle ultime toccanti dichiarazioni dell’attore romano Marco Giallini nei confronti della moglie, Loredana, prematuramente scomparsa nel 2011. Proprio nel corso di una discussione riguardante i vari pareri sorti in concomitanza con le parole di Giallini, Maria Teresa non ha resistito scoppiando in lacrime.

La soubrette classe 1960 si lascerà coinvolgere dalla sua stessa commozione in seguito ad una domanda della conduttrice nei confronti del nuovo partner della figlia, Guenda Goria, anche lei ex gieffina per la scorsa edizione del “GF VIP”. Di fronte al prorompente scoppio in lacrime di Maria Teresa, Barbara resterà spiazzata, non riuscendo almeno inizialmente a comprendere il reale motivo della sua reazione. Poi però l’ospite, trattenendo i singhiozzi, sceglierà di parlare a cuore aperto.

Maria Teresa confessa, anche se in leggero ritardo, di essere stata fomentante toccata dalla riflessione dell’attore. “Oggi ero a Torino da mia madre. Lei parla tutto il giorno con mio padre che non c’è più. E anch’io quando sono a Torino ci parlo sempre“. Così, dopo le sue parole, la D’Urso cercherà di utilizzare tutta sua comprensione. Ammettendo che anche per lei è lo stesso e riuscendo infine a far tornare il sorriso alla showgirl.