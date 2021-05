“A testa alta”. Rosaria Cannavò: una vera guerriera a L’Isola dei Famosi – FOTO

Rosaria Cannavò, ballerina e showgirl siciliana, ha affrontato l’avventura del reality di sopravvivenza L’Isola dei Famosi. Il suo percorso impervio

Classe 1983, Rosaria Cannavò è una show girl e ballerina siciliana, impegnata in passato in celebri programmi come Sarabanda, I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima e Buona Domenica.

Ultimamente ha goduto di rinnovata popolarità poiché ha preso parte come concorrente al reality di sopravvivenza L’Isola dei famosi. Non era la sua prima volta in una trasmissione della stessa tipologia. Aveva partecipato a Un, due, tre stalla che, purtroppo, non ha goduto del medesimo successo. Ha mostrato le sue curve mozzafiato in vari calendari senza veli ed è stata ospite del programma Ciao Darwin (condotto da Paolo Bonolis) su Canale 5 durante l’ottava stagione nella puntata “Web vs Tv”.

Com’è stato il suo percorso a L’Isola dei Famosi 2021?

Rosaria Cannavò eliminata bis. Il pubblico ha deciso

L’Isola dei famosi ha avuto inizio il 15 marzo scorso. A gara avviata, precisamente il 22 aprile, i naufraghi ancora attivi sulle spiagge dell’Honduras sono stati stravolti dall’ingresso nel gruppo degli Arrivisti di altri quattro pretendenti al titolo di vincitore: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

Quest’ultima ha avuto un percorso piuttosto impervio durante la sua permanenza in gioco. Fin dagli esordi si è scontrata con Manuela Ferrera, la quale ha addotto che la simpatia tra la Cannavò e l’attore Gilles Rocca nascondesse un interesse più ampio di quello di una semplice amicizia.

Nell’ultima puntata trasmessa su Canale 5 è entrata in rotta di collisione con altre due nominate, Fariba Tehrani e Isolde Kostner, uscendone sconfitta. Prima di lasciare la Palapa ha rivelato la sua ultima nomination, il “bacio di Giuda”, a sfavore di Miryea Stabile, rea di non esporsi troppo secondo la Cannavò.

La showgirl siciliana ha dovuto subire un doppio dispiacere. É arrivata, infatti, presso Playa Imboscadissima, luogo segreto dove avrebbe potuto avere una seconda possibilità di continuare il gioco. La spiaggia “di recupero” è però a disposizione solo di due concorrenti ed era precedentemente occupata da Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Ancora una volta è il pubblico tramite televoto a esprimere la propria preferenza e ha deciso nuovamente di far tornare in Italia Rosaria Cannavò e mantenere al loro posto i naufraghi già presenti. “Ne esci a testa alta” – le scrive un fan su Instagram per incoraggiarla.

Il reality si concluderà a breve, il prossimo 7 giugno. Per la prima volta il vincitore non verrà decretato negli studi televisivi ma in Honduras, poiché i concorrenti dovranno affrontare una quarantena obbligatoria al loro rientro in patria.