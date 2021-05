“Isola dei Famosi”, decretato il primo finalista: la sorpresa che spiazza

Nell’ultima puntata è stato proclamato il primo finalista dell’Isola dei Famosi che ha ricevuto una sorpresa davvero speciale

Nella diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi i naufraghi si sono sfidati per aggiudicarsi il primo posto in finale. A ormai due settimane dalla conclusione la stanchezza e la fame lasciano il posto all’adrenalina e alla voglia di viversi quest’avventura fino alla fine. Lunedì 7 giugno sarà decretato il vincitore della quindicesima edizione e per la prima volta questo avverrà in Honduras. È la soluzione alla quale la produzione è giunta a causa dei tempi di quarantena che spetterebbero ai naufraghi una volta rientrati in Italia. Ma scopriamo insieme chi è riuscito a conquistarsi la tanto desiderata finale.

Il televoto decreta il primo finalista: poi la sorpresa e la reazione inaspettata

La conduttrice Ilary Blasi lo ha annunciato in apertura: tre sfide, tre vincitori, un televoto per decidere chi sarebbe andato di diritto in finalissima.

Al termine di ogni sfida il naufrago vincitore ha avuto la possibilità di finire al televoto flash, attraverso il quale il pubblico ha espresso la sua volontà. Al contrario, il primo concorrente a mollare la gara ha ottenuto un voto per le nomination della serata e l’impossibilità di partecipare alle sfide successive.

I tre vincitori della serata sono stati Isolde Kostner, Andrea Cerioli e Angela Melillo che hanno avuto la meglio sui loro compagni di avventura. I telespettatori hanno così decido: il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021 è l’ex tronista, Andrea Cerioli. Senza alcun dubbio uno dei protagonisti delle ultime settimane, dove è stato spesso al centro di discussioni ma anche di momenti goliardici e commuoventi.

Una doppia sorpresa per lui che allo scoccare della mezzanotte ha festeggiato il suo compleanno. Per l’occasione il naufrago ha potuto parlare con la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, presente in studio per dargli supporto. Ma non solo, ha ricevuto anche “tutto quello che aveva richiesto come regalo“. Ovviamente si tratta di cibo, fatto recapitare da un rider direttamente in Palapa. Per la felicità del finalista e di tutti i concorrenti.

In seguito a un cambiamento di palinsesto l’Isola dei Famosi la prossima settimana avrà un solo appuntamento, quello del lunedì. Tre puntate separano quindi i naufraghi dalla finalissima e il pubblico potrà stanne certo, saranno ricche di emozioni e sorprese.