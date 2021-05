Elisa Isoardi svela come stanno davvero le cose tra lei e Raimondo Todaro. C’è stato o no un flirt tra loro due?

È stata una delle grandi protagoniste del piccolo schermo in questi mesi, prima in Rai e poi in Mediaset. Certo le fatalità per lei non sono mancate ma la sua è stata, in ogni caso, una partecipazione eccezionale.

Parliamo di Elisa Isoardi che per un po’ ha smesso i panni di presentatrice e si è dedicata a sé stessa con la partecipazione a due programmi di spicco. “Ballando con le Stelle” prima in casa Rai e “L’Isola dei Famosi” dopo, in Mediaset.

In entrambe le trasmissioni è stata costretta ad abbandonare il gioco ma la sua rivincita l’ha avuta. Ieri sera la bella Elisa è stata ospite di Lorella Boccia a “Venus Club”. A lei che le ha chiesto il motivo per cui ha lasciato momentaneamente i panni della conduttrice, la Isoardi ha spiegato di volersi mettere in gioco, temendo però il giudizio di sua madre.

“Io ho sempre bisogno di sentirmi battere il cuore…Dopo 18 anni di conduzione ininterrotta ho sentito la necessità di cambiare e mettermi in gioco…” ha ammesso. E di certo non ha deluso nessuno, anzi, si è dimostrata una grande guerriera e una leader naturale come l’hanno definita nel reality di Canale 5.

Ma c’è una curiosità che Lorella Boccia non ha potuto non chiedere alla presentatrice. La verità sulla sua presunta liaison con Raimondo Todaro con cui ha fatto coppia a “Ballando con le Stelle”.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la verità su di loro

Dopo molti mesi di rumors, gossip, indiscrezioni e paparazzate Elisa Isoardi vuota il sacco su Raimondo Todaro. L’ex naufraga non si è tirata indietro alla domanda che Lorella Boccia le ha posto ieri sera a “Venus Club”. Sono vere le voci sul flirt con il ballerino professionista del programma di Milly Carlucci?

La bella Elisa ha smentito in modo secco, niente di niente. Tra di loro non c’è stato nemmeno un bacio di scena: “Se c’è stato un flirt tra noi? – ha precisato – Credimi che non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara a Ballando con le stelle…”.

E così ha chiuso per sempre questa storia che forse per lei era diventata fin troppo pesante. Tutti i fan della coppia, ma solo sulla pista da ballo, possono mettersi l’anima in pace.