Giulia Stabile ha vinto Amici 20 e dopo due giorni dalla vittoria è riuscita a parlare con il pubblico che l’ha supportata

Sabato sera si è conclusa l’edizione di Amici 20 e le emozioni sono state tante. Giulia Stabile ha vinto il talent aggiudicandosi il primo premio per la categoria di ballo e il primo posto tra gli allievi. Arrivata in finale con il suo grande amore Sangiovanni, insieme hanno vissuto qualcosa di unico e indescrivibile.

Oggi dopo due giorni dal serale, è riuscita a lasciare un messaggio per i suoi fan che l’hanno supportata e incoraggiata in questo lungo percorso durato sette mesi.

GUARDA QUI>>>“Grande fratello vip 6”, spuntano i primi tre nomi dei nuovi concorrenti

Giulia Stabile vince Amici: le sue parole sono toccanti

GUARDA QUI>>>La festa di compleanno di Elettra Lamborghini: un’assenza fa discutere

GUARDA QUI>>>Al Bano Carrisi, il ricordo straziante dell’amica scomparsa: “Non posso dimenticare”

E’ stata una concorrente unica che con la sua bravura ha conquistato molti fan che non hanno perso occasione di supportarla e ammirarla. Entrata in punta di piedi nella scuola ha tirato fuori il meglio di lei sotto ogni punto di vista tanto da far innamorare Sangiovanni.

Oggi i due sono felicemente fidanzati ed hanno vissuto insieme una delle esperienze più belle della loro vita. “Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto.. Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta – scrive Giulia ai follower – ed ora sta per iniziare una nuova vita, sperando di poter vivere di questo finché ne avrò la possibilità”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Per Giulia Amici è stato un sogno divenuto realtà e attraverso il suo messaggio social vuole ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Dai produttori ai suoi colleghi, Maria e i suoi insegnanti ed infine colui che l’ha resa diversa e l’ha fatta sentire speciale: il suo fidanzato.