Heather Parisi, dramma incancellabile dal passato: quell’incontro sbagliato

Heather Parisi ha svelato rilevazioni drammatiche sul suo passato. In particolare la showgirl ha vissuto grosse problematiche sentimentali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)

Heather Parisi ha stupito il pubblico con alcune rivelazioni inaspettate. La showgirl americana nell’ambito di un’intervista al Corriera della Sera ha svelato retroscena della sua vita. In particolare ha confessato di aver vissuto pesanti problematiche sentimentali.

Ballerina, showgirl, cantante, a soli 18 anni venne adocchiata dal coreografo Franco Miseria che le offrì l’opportunità di debuttare sugli schermi italiani. Classe 1960, Heather sbarcò negli anni Ottanta in Italia. E’ proprio in quel periodo che la showgirl visse uno dei periodi più duri della sua vita.

TI PROTEBBE INTERESSARE ANCHE > Heather Parisi silurata dai social: la decisione dopo le scottanti dichiarazioni

Heather Parisi: incontro sbagliato segna la sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)

TI PROTEBBE INTERESSARE ANCHE > Heather Parisi e il prezzo da pagare per difendere un diritto inviolabile…

Heather Parisi ha rivelato come appena giunta in Italia abbia fatto un incontro sbagliato. Si è infatti legata a un uomo violento. Tuttavia la showgirl non riusciva a lasciarlo.

“Mi diceva se te ne vai ti arrestano sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante “Fantastico 4″, anche se non avevo soldi, niente”, il commento della Parisi. A seguito del suo successo ha poi svelato di aver avuto problemi economici in quanto truffata da personaggi dello spettacolo.

Tutte queste criticità l’hanno portata a disturbi alimentari. Fin dal 2006 ha sofferto di bulimia. A questi traumi si erano aggiunte le difficoltà passate. Nell’infanzia i suoi genitori si erano separati lasciando nel suo cuore una grande ferita.

Di seguito si è poi sposata Con Giorgio Manenti diventando mamma di Rebecca nel 1994 .

Oggi Heather ha ritrovato la felicità al fianco del marito Umberto Maria Anzolin. La showgirl ha raccontato di sentirsi molto fortunata. I due sono sposati dal 2013 e hanno due gemelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)

Oggi tutta la famiglia vive a Hong Kong, città in cui ha sede l’attività di import-export di Umberto.