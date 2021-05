Maneskin, il momento dell’annuncio della vittoria: Damiano impazzisce – VIDEO

Ieri sera sono stati decretati i vincitori dell’Eurovision 2021: l’Italia ha trionfato su tutte le altre Nazioni grazie ai Maneskin: il momento più bello della gara canora che riguarda il leader della band, Damiano

Ieri sera i Maneskin e il rock italiano hanno trionfato come i vincitori dell’Europa intera vincendo il contest song dell’Eurovision a cui partecipano tutte le Nazioni con i musicisti e cantanti più rappresentativi di ogni Paese. Per l’Italia c’erano proprio loro che hanno trionfato a marzo a Sanremo 2021 e hanno riportato a casa un trofeo di cui da troppo tempo la nostra Penisola era carente. Il prezioso riconoscimento mancava infatti dal 1990 quando se lo aggiudicò Toto Cutugno con il brano Insieme: 1992.

Ieri sera nel momento della proclamazione del vincitore dell’Eurovision i Maneskin si trovavano in ansia insieme ai rappresentanti della Francia e della Svizzera, arrivati rispettivamente secondi e terzi. Attimi di estrema tensione vissuti anche dalla gente a casa in Italia e dagli italiani sparsi nel mondo.

La reazione di Damiano alla vittoria all’Eurovision dei Maneskin

La telecamera inquadra tutti i membri del gruppo rock italiano e il cantante della Svizzera. Eterni momenti di agitazione ed emozione mentre il commentatore di Rai Uno ce la mette tutta per aumentare la suspense. Quando finalmente decretano il vincitore dell’Eurovision 2021, i Maneskin impazziscono di gioia, soprattutto il loro leader Damiano non si contiene ed esterna tutta la sua felicità. Si mette le mani in testa e abbraccia i membri della band. L’Italia tutta è fiera dei loro beniamini che hanno riportato il trofeo a casa dopo 31 anni di assenza.

I post sui social arrivano a valanga di gente comune che commenta la vittoria della band rock e anche di molti personaggi noti come Amadeus, Fedez e anche l’ex presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. L’anno prossimo quindi il nostro Paese dovrà ospitare l’Eurovision e quindi bisognerà prepararsi all’evento più importante della musica internazionale d’Europa.