Michelle Hunziker. Salta fuori la FOTO dal passato: “Chissà dove sei adesso”

Michelle Hunziker. La popolare conduttrice di Striscia la Notizia pubblica una foto su Instagram del suo passato. Insieme a lei un misterioso amico. Caccia all’uomo

Proprio in questi istanti Michelle Hunziker sta vivendo un meraviglioso momento di relax e felicità insieme alla maggiore delle sue figlie. La famosa conduttrice televisiva e Aurora Ramazzotti si trovano, infatti, nei pressi dei vigneti Franciacorta, in un resort di prestigio. Buon vino, ottimo cibo, yoga, spa, una gita immerse nella natura alla scoperta delle api.

Sono loro stesse, in prima persona, a “invitare” digitalmente i propri follower a fargli compagnia durante questo viaggio indimenticabile, attraverso le immagini che hanno divulgato nei rispettivi profili social. Tante foto che vanno a impreziosire la collezione di ricordi delle loro esperienze.

E proprio rimanendo sullo stesso argomento, Michelle Hunziker utilizza periodicamente la sua pagina Instagram come un album di memorie. Pubblica foto degli anni passati che la ritraggono insieme alla famiglia e agli amici più cari. L’ultimo scatto ha suscitato curiosità e tenerezza.

Michelle Hunziker: chi è l’amico sbucato dal passato

Michelle Hunziker è nata a Sorengo, nel Canton Ticino in Svizzera, nel 1977. Si è trasferita più volte durante la sua infanzia, sempre all’interno dei confini del paese elvetico, per poi lasciarlo definitivamente all’età di 17 anni quando decise di tentare una carriera nel mondo dello spettacolo, spostandosi a Milano.

La celebre presentatrice televisiva ha pubblicato su Instagram uno scatto che risale proprio ai suoi primi anni di vita, quando era ancora bambina, insieme a un giovanissimo amico. Ciò che sappiamo di lui, arriva dalle stesse parole della conduttrice di Striscia la Notizia. “Ho trovato questa foto stamattina! Il giorno della mia cresima con il mio miglior amico Adrian” – scrive in didascalia. Continua raccontando del legame che la teneva unita al bambino. “Ancora oggi porto sulle ginocchia le cicatrici pazzesche delle cadute sui pattini a rotelle che mi facevo perennemente con lui. Mi veniva a prendere a casa e scorrazzavamo per tutto il paesello” – ha detto. I luoghi preferiti per combinare marachelle? I supermercati: “ I pavimenti erano lisci e riuscivamo a prendere molta velocità. Ero davvero una teppista”.

A quanto pare, le vicissitudini della vita li hanno separati. La stessa Michelle Hunziker non sa che fine abbia fatto Adrian, ormai diventato uomo. É molto triste ma sicuramente i loro ricordi d’infanzia sono rimasti indelebili. Lei ha gli stessi occhi vispi di oggi, riconoscibilissima nel volto di quella dolcissima bambina sorridente della foto.

I commenti dei fan non lasciano dubbi: è caccia all’uomo. “Chissà, magari si rivede nella foto e ti scrive” – commenta qualcuno. É probabile, infatti, che sappia benissimo che la sua compagna di giochi sia diventata una celebrità. Tutti sperano in un segno dal passato.