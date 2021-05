Serena Autieri rivela qual è il suo afrodisiaco: la dichiarazione piccante

Serena Autieri durante un’intervista di qualche tempo fa ha fatto una confessione piccante svelando qual è il suo afrodisiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

L’attrice che ha mosso i primi passi della sua carriera con la soap opera “Un posto al sole” ha raccontato in un intervista di qualche tempo fa alcuni particolari piccanti sul suo matrimonio svelando qual è il suo afrodisiaco. Serena Autieri è una bravissima attrice napoletana, che in molte occasioni è andata anche come ospite in vari programmi e talk show televisivi e ha condotto anche delle trasmissioni. Inoltre è anche un’ottima cantante.

Uno dei film più simpatici di cui è stata la protagonista femminile è “Il principe abusivo” del 2013 con e di Alessandro Siani, in cui faceva proprio la principessa che si innamorava di lui. Due anni dopo ha interpretato anche un ruolo primario in “Si accettano miracoli”, sempre del regista e attore suo conterraneo. Negli ultimi tempi ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato dei particolari della sua vita privata.

La confessione piccante e privata di Serena Autieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

L’attrice nata a Napoli il 4 aprile 1976 ha rivelato durante l’intervista di mesi fa dei dettagli sulla propria vita privata insieme a suo marito Enrico Griselli. I due si sono conosciuti in Umbria tramite alcuni amici in comune: all’inizio si sono sentiti esclusivamente al telefono poi hanno trascorso un fine settimana sul Lago di Como ed è lì che è nato il loro amore. Per Serena Autieri è stata una fortuna incontrare Griselli: “Siamo fortunati. Tra di noi c’è amore e stima reciproca, che è il vero afrodisiaco; la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Per la cantante e attrice quindi il vero segreto per vivere una love story perfetta sta nei sentimenti profondi e nel rispetto reciproco e questo dà quel “tocco piccante” a ogni relazione. Tra di loro, sebbene siano trascorsi molti anni dal loro primo bacio, la passione non ha mai smesso di accendere i loro cuori e sono più innamorati del primo giorno.