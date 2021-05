Eurovision, i Maneskin vincono e Chiara Ferragni reagisce così – FOTO

Nella serata di ieri i Maneskin hanno trionfato all’Eurovision 2021 con il loro brano “Zitti e buoni”: Chiara Ferragni ha reagito in un modo particolare

“Zitti e buoni” è sul tetto più alto d’Europa insieme ai loro fautori, i Maneskin, che hanno trionfato all’Eurovision 2021 riportando la vittoria all’Italia dopo 31 anni, da quando vinse Toto Cutugno con la canzone “Insieme 1992“. Il rock italiano trionfa al song contest e vari personaggi dello spettacolo hanno reagito ognuno a proprio modo per festeggiare il prestigioso riconoscimento.

Tra questi c’è Chiara Ferragni che ha pubblicato una foto molto rappresentativa del momento vissuto da tutta Italia. Anche altre personalità di spicco hanno commentato la meritata vittoria del gruppo che ha iniziato a suonare per le strade di Roma e adesso è detentore del titolo più importante di tutta Europa a livello musicale. Tra questi ci sono stati Fedez, Amadeus, Alba Parietti e l’ex premier italiano Giuseppe Conte.

La reazione di Chiara Ferragni alla vittoria dei Maneskin

La reginetta dei social network nonché la fashion blogger più famosa del mondo ha condiviso nelle proprie IG Stories una foto che la ritrae con addosso un maglione bianco e sorridente mentre mostra il dito medio. Sulla foto ha scritto in lingua inglese: “quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere”, dedicando ovviamente a quest’ultimi il suo gesto molto eloquente. Una risposta agli haters del nostro Paese e a coloro che preferivano altre canzoni più soft o più melodiche di altre Nazioni rispetto al rock nudo e crudo dei Maneskin.

La band ha in Damiano il loro leader assoluto che durante la proclamazione del vincitore dell’Eurovision 2021 ha esultato in maniera tutto che composta, esprimendo la sua immensa gioia per questo importante premio.

Il gruppo in realtà era dato per favorito in questa edizione del contest song e a molti non è apparsa per nulla una sorpresa vederli sul tetto d’Europa. I bookmakers infatti quotavano a poco il loro trionfo e c’hanno visto bene. Vincono i Maneskin, vince il rock, vince l’Italia, quella bella.