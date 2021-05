Silvia Toffanin, il racconto che la distrugge. La donna resta senza parole

Ospite di “Verissimo” ieri il secondo classificato del talent di Canale Cinque che ha fatto emozionare la conduttrice per una confessione inedita sul suo passato.

Vanta un disco di platino e uno d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. La sua ‘Lady’ continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams, da poco uscito anche il suo ultimo progetto discografico “Sugar” ed il singolo ‘Malibu’.

Sangiovanni ieri è stato tra gli ospiti della puntata di “Verissimo” assieme alla vincitrice, e fidanzata, del talent “Amici 2021”. Il giovane vicentino si è raccontato a cuore aperto intervistato da Silvia Toffanin che come ogni volta cerca sempre si scavare nel profondo dei suoi ospiti per fare emergere confessioni inconfessabili.

Il 18enne ha raccontato quindi di aver vissuto un periodo terribile durante l’adolescenza e di essersi spesso sentito escluso per atti di bullismo subiti dagli altri coetanei. Capiamo cosa ha raccontato e che ha fatto emozionare la conduttrice.

“Sono stato malissimo per un sacco di tempo“, Toffanin commossa

Qualcosa era già stato fatto trapelare quando era allievo all’interno della scuola di “Amici”, e la stessa intervista rilasciata dai suoi genitori a DiPiù Tv aveva fatto capire che la sua adolescenza non è stata delle migliori.

“Ho ricevuto tanti commenti che mi hanno pesato da persone adulte, insegnati, e questa cosa me la sono portata aventi nel tempo”. Le parole di Sangiovanni raccontate a bruciapelo nello studio di “Verissimo” spiazzano tutti.

“Ero un bambino molto vivace, non andavo bene a scuola e avevo un rapporto travagliato con le persone e con i contesti. Ero un po’ chiuso, aveva idee e pensieri differenti dagli altri. La scuola per me è stata veramente difficile, sono stato malissimo. Alla fine sono riuscita ad affrontarla e superarla. Con ‘Amici’ sono rimasto io ma con qualcosa in più”.

Silvia Toffanin è visibilmente toccata dal racconto del giovane che però, anche grazie all’amicizia di Giulia, oggi è una persona migliore e risolta che non teme più le angherie da parte del resto del mondo per la sua estrosità e creatività estrema.