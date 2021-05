La Dea Bendata ha colpito, vincita milionaria al superenalotto

La Dea Bendata ha bussato alla porta di un fortunato signore che ha vinto una cifra da capogiro al superenalotto. Con una schedina di 2 euro ha vinto un’altissima somma.

La Dea Bendata ha bussato alla porta di un fortunato signore che ha vinto una cifra da capogiro al superenalotto. La straordinaria vincita è avvenuta a Montappone in provincia di Fermo (Marche), nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Il fortunato vincitore ha indovinato un sei secco ed ha vinto oltre 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Precipita cabina della funivia: il bilancio è drammatico

Il vincitore milionario ha telefonato al tabaccaio: “Mi ricorderò”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Benedetta Pilato e il nuovo record mondiale nei 50 rana. Evento storico

Gianmario Mennecozzi è il proprietario della ricevitoria dove sono stati vinti 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro.

Questa mattina ha ricevuto una telefonata dal vincitore che con la voce camuffata (probabilmente per mantenere l’anonimato) gli ha detto: “Mi ricorderò di te, grazie per la vincita”.

La vincita milionaria si è avuta a Montappone in provincia di Fermo nelle Marche, il titolare del tabacchino spera sia una persona del posto e che possa aiutare tutta la comunità in un periodo così difficile come quello post covid-19.

Nel frattempo la tabaccheria, situata lungo la provinciale che taglia in due questo borgo marchigiano di 1.700 anime, è stata presa di “mira” da giornalisti e visitatori. Tutti vogliono vedere il piccolo luogo che ha permesso una vincita milionaria.

Il sindaco di Fermo, Mauro Ferranti, ha fatto appello al buon cuore del vincitore per sensibilizzarlo nel realizzare un’opera utile e importante per tutta la comunità, come ad esempio una casa di riposo per anziani.

Analogamente anche Paola, insegnante e moglie del tabaccaio, ha suggerito al fortunato uomo di contribuire all’acquisto dei vaccino anti-covid 19.