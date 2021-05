Schianto sulla statale: morto un ragazzo, grave una donna

Nella serata di ieri, un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 20 a Cavallermaggiore (Cuneo).

Un morto ed un ferito in gravi condizioni, questo il bilancio del tragico incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 23 maggio, sulla statale 20 a Cavallermaggiore, piccolo comune in provincia di Cuneo.

A perdere la vita Lucian Valentin Bota, 23enne di origini romene residente a Cavallermaggiore. Secondo quanto ricostruito, come scrivono i quotidiani locali e la redazione de La Stampa, il giovane si trovava alla guida della sua Hyundai che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un una Jeep Compass condotta da una 53enne di origini filippine. Un impatto violento a seguito del quale la vettura di Lucian ha preso fuoco.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, a bordo dell’elisoccorso, che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il 23enne non c’è stato nulla da fare. I pompieri lo hanno estratto dall’abitacolo dell’auto in fiamme e lo hanno affidato ai soccorsi che hanno potuto solo constatarne il decesso. La donna alla guida del Suv, riporta La Stampa, è stata trasportata in ospedale a Torino, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri del comune del Cuneese che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma, il tratto della statale interessato è rimasto chiuso per alcune ore.