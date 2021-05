Luciana Litizzetto sorprende tutti: un colpo di scena inaspettato

Chi ha vinto la gara di share di domenica 23 maggio? Ecco quali sono i dati della giornata di ieri: Rai o Mediaset? I dettagli

E’ trascorsa un’altra domenica in compagnia di tanti personaggi che hanno dato vita a spettacoli televisivi per il pubblico italiano che li ha seguiti. Nel pomeriggio la solita concorrenza tra Mara Venier e Barbara D’Urso, la prima alla guida di Domenica In e la seconda alle prese con Domenica Live. La sera su Rai 1 è andato in onda il film Per amore del mio popolo con Alessandro Preziosi e su canale 5 un’altra puntata di Avanti un altro! pure di sera. Su Rai 3 Fabio Fazio e Luciana Litizzetto hanno condotto Che tempo che fa in concorrenza con Massimo Giletti su La 7 con Non è l’arena.

Chi ha vinto la gara di share di domenica 23 maggio? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv: chi è il vincitore della domenica?

Ecco quali sono i dati della serata di ieri, domenica 23 maggio 2021.

Rai1: in replica Per Amore del Mio Popolo ha conquistato 3.000.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Canale 5: Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto 2.427.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Rai2: la finale d’andata del play off di Serie B Cittadella-Venezia ha catturato l’attenzione di 633.000 spettatori, 2.7%.

Italia1: Shazam! ha intrattenuto 1.215.000 spettatori con il 5.6% di share.

Rai 3: preceduto da un’anteprima, Che Tempo Che Fa ha intrattenuto 2.651.000 spettatori, 10.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.741.000 spettatori, 8.3% di share.

Su Rete4: Hachiko – Il tuo migliore amico è stato visto da 942.000 spettatori con il 4.1% di share.

La7: preceduto da una presentazione di 31 minuti 987.000 spettatori e lo share del 4.2%, Non è L’Arena ha interessato 1.350.000 spettatori con il 5.6%, nella prima parte, e 902.000 spettatori con il 7% dalle 23.01 alle 0.56.

Tv8: Antonino Chef Academy è stato seguito da 282.000 spettatori con l’1.2% di share.

Nove: Supernanny segna 278.000 spettatori, 1.1%.

Questa sera sarà la volta di un’altra imperdibile puntata dell’Isola dei famosi su Canale 5, il reality è sempre più vicino alla finale. Su Rai 1 invece andrà in onda il film Il traditore, con Pierfrancesco Favino. E voi avete già deciso cosa guardare?