“I Soliti Ingoti”, Ricky Tognazzi e Simona Izzo: succede qualcosa di strano

Ricky Tognazzi e Simona Izzo sono ospiti di Amadeus a “I Soliti Ignoti” del 24 maggio. Durante la partita c’è stato un incredibile colpo di scena. Nessuno se lo aspettava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Tognazzi (@rickytog)

“Lui è qui perché deve salutare la suocera cioè mia mamma“. Esordisce così Simona Izzo al quiz di Rai Uno, nell’imbarazzo generale l’attrice e regista ha quasi costretto il marito a salutare la sua mamma. I coniugi però non decidono di stare uno accanto all’altra e quando Amadeus gli chiede come mai Simona Izzo risponde: “C’è il Covid, meglio stare distanti“.

Battibecchi e frecciatine: Simona Izzo e Ricky Tognazzi a “I Soliti Ignoti”

Una partita piena di colpi di scena ma anche di frecciatine e piccoli battibecchi animano la puntata del 24 maggio de “I Soliti Ignoti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Tognazzi (@rickytog)

La partita inizia subito molto bene. Il primo ignoto si chiama Alberto e viene da Monterotondo in provincia di Roma. Il ragazzo ha un look sportivo che convince Tognazzi a dare immediatamente la risposta senza usare gli indizi a disposizione.

Nel passaporto del giovane ci sono 6.000 euro che finiscono subito nel montepremi dei coniugi. L’ignoto numero due è una ragazza di 30 anni che viene da Firenze. In questo caso però Tognazzi chiede per la prima volta l’aiuto dell’indizio.

I coniugi non sono d’accordo ma alla fine trovano una soluzione. Nel passaporto della ragazza ci sono 16.000 euro e i due riescono a metterli da parte. Con l’ignoto numero tre le cose si fanno molto semplici perché Giovanni da Latina è un lavoratore del circo.

In questo caso il suo abbigliamento ha aiutato molto i coniugi che conservano 6.000 euro. L’ignoto numero quattro si chiama Sara e vive a Milano anche se è originaria di Rimini. Anche in questo caso i due chiedono l’aiuto degli indizi.

Nel passaporto della ragazza ci sono 100.000 euro con imprevisto. Questo vuol dire che qualora la risposta di Simona Izzo e Ricky Tognazzi fosse errata il montepremi si azzererebbe. E così è stato perché i due hanno sbagliato clamorosamente tornando a zero euro.

L’ignoto numero cinque si chiama Cristian, 40 anni, di Brescia. In questo caso i due non usano gli aiuti a disposizione e con risolutezza danno immediatamente la loro risposta. In questo caso la fortuna e l’intuito li hanno assistiti e i due ripartono con 25.000 euro.

Con l’ignoto numero sei la partita si complica ulteriormente perché la concorrente ha nel suo passaporto 66.000 euro con l’imprevisto. Tuttavia, questa volta i due hanno indovinato e arrivano a mettere da parte 89.000 euro.

L’ignoto numero sette si chiama Mariella, ha più di 50 anni e lavora a Roma nonostante sia nata a Salerno. Nel suo passaporto ci sono solo 4.000 euro e grazie al suo aspetto i coniugi Tognazzi, senza dubbio alcuno, danno la loro risposta indovinando e arrivando a 89.000 euro.

L’ultimo ignoto, il numero otto, si chiama Claudio ed è un ragazzo romano di 33 anni. Grazie all’aiuto del domandone i due guadagno 32.000 euro arrivando a un montepremi totale di 125.000 euro.

A questo punto per i coniugi Tognazzi manca solo di superare l’ultimo step, quello più difficile: il parente misterioso. Nel caso in cui Rickie Tognazzi e Simona Izzo indovinassero il loro montepremi andrebbe al Centro Astaldi che si occupa di tutelare i rifugiati.

Dopo aver scrutato attentamente tutti gli otto ignoti e dopo molte titubanze e incertezze i coniugi danno la loro risposta ma sbagliano clamorosamente perdendo 50.000 euro che sarebbero andati a finanziare le attività del Centro Astaldi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “Amore Criminale”, chi è Norina Matuozzo: uccisa in modo barbaro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–>“Chi l’ha visto”, Denise Pipitone: le FOTO della lettera anonima