“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 25 maggio: è finta tra Vittorio e Marta

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 maggio: Vittorio comunica a Pietro che la sua storia con Marta è ufficialmente finita.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marta ricevere un’offerta imperdibile da Sterling. Il ricco magnate ha chiesto alla Guarnieri di trasferirsi nuovamente a New York, ma per farlo dovrà lasciarsi alle spalle Milano e la sua vita con Vittorio. Il destino dei coniugi Conti è ormai appeso ad un filo. Anche Rocco e Maria cominciano a passare i primi guai: l’Amato è stato scelto per allenarsi con una squadra ciclistica che correrà il Giro d’Italia e questo preoccupa particolarmente la fidanzata. Se Rocco dovesse accettare l’offerta, i due non potrebbero più tornare in Sicilia, dove il padre di lei li aspetta dopo le nozze.

Leggi anche -> “Beautiful”, anticipazioni puntata 25 maggio: Douglas è a disagio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 maggio: Giuseppe ostacola Rocco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Un Posto al Sole anticipazioni 25 maggio: un grande ritorno!

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Marta prenderà finalmente una decisione: è intenzionata a partire per New York per realizzare il suo sogno. La Guarnieri è consapevole che questa scelta la allontanerà per sempre da Vittorio, ma sa anche che il suo matrimonio non sarebbe comunque durato. Vittorio, dopo aver previsione della cosa, si sfoga con Pietro: il suo matrimonio è finito e non ha senso continuare a mentire di fronte alla famiglia.

Maria cercherà invece di trovare una soluzione per salvare il suo fidanzamento ed il futuro lavoro di Rocco. La Puglisi proverà dunque a rivolgersi a Giuseppe, nella speranza che lui possa mettere una buona parola con il padre. Non sa che è proprio l’Amato a spingere perché Rocco torni in Sicilia e abbandoni il suo sogno di diventare ciclista.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Marcello cercherà di convincere Ludovica ad uscire allo scoperto con Adelaide. Se la Contessa sapesse che sono fidanzati, Fiorenza Gramini non potrebbe più metterle i bastoni tra le ruote.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda domani, martedì 25 maggio, alle ore 15.55. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.