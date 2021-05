Si chiama Mia ed è figlia di un famoso attore, la riconoscete? – FOTO

Si chiama Mia, suo padre è un famoso attore. Molto apprezzato soprattutto per il suo ruolo in una fiction di successo.

La figlia d’arte di oggi è una bellissima ragazza. Non è proprio immediata la somiglianza col padre, ma guardandola bene in viso è possibile – forse – ritrovare in lei qualche tratto somatico dell’attore. Si chiama Mia, è nata nel 2000 e non si hanno tante notizie sulla giovane.

Tuttavia sappiamo che ha un profilo Instagram nel quale posta foto che la immortalano durante alcuni dei suoi momenti di relax. Numerosi gli scatti in costume che consentono di ammirare la bellissima fisicità della ragazza. Gli scatti di famiglia sono teneri, soprattutto quelli che la ritraggono da bambina insieme al papà.

Un indizio, l‘attore è molto apprezzato per il suo ruolo in una fiction di successo in onda su Rai Uno e realizzata in una Sicilia quasi incontaminata, fra luoghi suggestivi e misteri che verranno – anche grazie al suo ruolo – risolti. L’attore inoltre ha scoperto non molto tempo fa di essere un “ballerino”, avete capito di chi stiamo parlando? Quest’ultimo indizio va preso con le pinze.

Mia, chi è il padre? Ecco svelato il nome

Come potete vedere dalla foto sopra riportata, Mia è la figlia di Daniela Spada e Cesare Bocci, l’amatissimo Mimì Augello ne “Il Commissario Montalbano” la fortunata fiction conclusasi proprio di recente dopo tantissimi anni emozionando sino alla fine e lasciando i telespettatori a bocca aperta.

Dalle foto di Mia insieme al padre, alcune delle quali appartengono all’infanzia, si evince l’ottimo legame col padre ed un affetto incondizionato che commuove il web.

Tra i numerosi commenti, quelli di Alessandra Tripoli, la ballerina – da poco diventata mamma – con il quale Bocci ha vinto “Ballando con le Stelle” nel 2018.