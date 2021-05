Bambino scivola e finisce sotto il tagliaerba: dramma nel giardino di un’abitazione

Un bambino di 3 anni ha perso quattro dita del piede dopo essere finito sotto il tagliaerba che il padre stava utilizzando nel giardino di casa a Martellago (Venezia).

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Martellago, in provincia di Venezia. Un bambino di soli 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto e finito accidentalmente sotto il tagliaerba che il padre stava utilizzando nel giardino di casa. Purtroppo il genitore non è riuscito a fermare in tempo l’attrezzo a motore che ha colpito il piede del piccolo tranciandogli quattro dita. Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno trasportato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

Venezia, scivola in giardino e finisce sotto il tagliaerba: bambino perde quattro dita del piede

Un bambino di soli 3 anni è caduto ed è finito sotto il tagliaerba che stava utilizzando il padre per dei lavori in giardino. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 maggio, a Martellago, comune in provincia di Venezia.

Il piccolo, secondo quanto riporta la redazione de La Nuova Venezia, stava giocando in giardino mentre il padre era impegnato con l’attrezzo alimentato a benzina. Improvvisamente, il bimbo è scivolato ed il genitore è passato sopra il suo piedino destro tranciandogli quattro dita.

Leggi anche —> Precipita dal terzo piano di un palazzo: muore un bambino di 11 anni

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il bambino in eliambulanza presso l’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato nel reparto di Pediatria.

Leggi anche —> Agghiacciante scoperta in mattinata all’interno di un’abitazione: indagano i carabinieri

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ora indagano sulla vicenda per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

A descrivere i drammatici momenti sono stati alcuni vicini di casa allarmati dalle urla strazianti del piccolo. Un residente, riporta la redazione de La Nuova Venezia, ha raccontato di non aver capito subito cosa fosse successo, ma di sentire solo le grida provenire dal giardino e di aver poi visto l’eliambulanza.