La meravigliosa Filippa Lagerbäck in tutina trasparente svela alcuni suoi gusti in fatto di moda in seguito ad una domanda dei suoi fan.

Dopo essersi lasciata cogliere dall’ispirazione soltanto due giorni fa, volendo vestire i panni di un qualsivoglia magnetico personaggio dell’inedita serie televisiva “Halston“, disponibile su Netflix da poche settimane e dedicata alla celebre vita dell’omonimo stilista statunitense, la conduttrice Filippa Lagerbäck deciderà di farne tesoro. Per poi cambiare rotta.

Nella scorsa serata la Lagerbäck è stata infatti uno degli ospiti più attesi fra coloro che sono stati accolti nella trasmissione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, di “Che Tempo Che Fa“, trasmessa quotidianamente sul terzo canale della rete Rai. Per l’occasione Filippa ha indossato un abito meraviglioso dalla tinta bianca. Un capo definito come particolarmente primaverile e delicato. Il quale ha poi desiderato sfoggiare grazie al suo ultimo scatto realizzato fugacemente nel camerino degli studi televisivi.

Leggi anche —>>> “Beautiful”, anticipazioni puntata 25 maggio: Douglas è a disagio

Filippa Lagerbäck, meravigliosa sul perché della sua tutina trasparente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Potrebbe interessarti anche —>>> Un Posto al Sole anticipazioni 25 maggio: un grande ritorno!

Ai sentiti ringraziamenti condivisi dalla presentatrice in seguito alla sua apparizione: “Vi voglio bene! 🤍 Oggi va così, un abbraccio grande grande a tutti. 🌹“, e dopo essersi mostrata felice di aver condiviso la serata nello studio di Rai Tre, si accosteranno alcuni quesiti e curiosità esterne sulla scelta del suo outfit.

“Stupenda con questa jumpsuit 😍 perché non un reggiseno nude?“, chiederà per l’appunto una sua fan incuriosita dal dettaglio di tinte contrastanti indossate dall’ex modella di origini svedesi. Eppure, nonostante la risposta non tardi ad arrivare, risulterebbe difficile ad ogni modo mettere in dubbio le capacità di accostamento “alla moda” della bellissima showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Essendo stata citata da molti settimanali dediti alle più affermate tendenze alla moda, la stessa Filippa ha attirato più volte l’attenzione proprio grazie alla sua sicurezza in fatto di stile, e non solo… E sarà proprio per tal motivo, che ricevendo poi un’importante standing ovation di complimenti, ammetterà rispondendo lei stessa alla domanda rivoltale in precedenza: “ho preferito così 🙌“.