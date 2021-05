Dopo la triste scomparsa di Franco Battiato, maestro di musica, cultura e generosità, chi erediterà il suo patrimonio?

Il 18 maggio 2021 l’anima del cantautore, e poliedrico artista all’avanguardia Franco Battiato, lascia definitivamente il suo corpo nel comune catanese di Milo, per recarsi altrove. Battiato dice inaspettatamente addio al mondo da lui abitato con meravigliosa presenza nel corso dei suoi 76 anni.

Un mondo che di certo non potrà far altro che essere sempre grato per l’immensità dei suoi insegnamenti. Verità trasmesse al suo pubblico e ad i suoi affetti, che nel corso della sua esistenza lo hanno affermato come un maestro, sia sul piano puramente artistico che soprattutto umano. E sarà proprio dalla località testimone della sua scomparsa che si potrà iniziare a parlare del patrimonio dell’artista, elencando via via, a partire ad essa, tutti i dettagli a tal proposito. E rivelando infine a chi sarà destinato nella sua totalità.

Franco Battiato, i dettagli sul suo patrimonio e la scelta dei suoi eredi

Come molti ben sanno Battiato non si sposò mai, e non ebbe mai una prole. Per tal motivo non sono stati immediatamente divulgati gli eredi dei suoi beni terreni, sebbene il suo patrimonio culturale vanti un’immensità in procinto di diventare ancor più vasta. Lo testimonierebbero gli ascolti delle sue opere, aumentati a dismisura dopo la sua scomparsa.

L’artista però, proprietario della villa in Sicilia, dove aveva deciso di trascorrere l’ultima parte della sua vita, ed in cui è stata poi attestata la sua morte, era già intervenuto sul grande valore che tale proprietà di famiglia avesse per lui. Prima della sua morte però, il fratello del cantautore, Michele, pare abbia tentato di vendere la villa, per annullare successivamente le pratiche.

Secondo le ultime novità sembrerebbe che l’unica erede possa essere con certezza la nipote dell’artista. Attualmente residente nel capoluogo lombardo dove vi sarebbe un ulteriore rifugio di Franco. Si tratta di Grazia Cristina Battiato, nonché figlia dello stesso fratello, Michele. Infine ad aggiungersi al patrimonio compare anche l’etichetta de “L’Ottava srl” da lui messa appunto nel 1985.