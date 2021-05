Maddalena Corvaglia sexy motociclista, blocca Instagram in una serie di FOTO

Maddalena Corvaglia, la serie di scatti che fa girare la testa ai fan su Instagram. Super sexy in versione bad girl, l’ex velina continua a riservare sorprese

Classe 1980, Maddalena Corvaglia all’età di 41 anni non ha perso la benchè minima parte della bellezza che, insieme a Elisabetta Canalis, l’ha eletta a indimenticabile valletta della televisione.

Una delle coppie più amate di Striscia la Notizia, hanno prestato il loro volto come veline dal 1999 al 2002. Un’amicizia proseguita lontano dai riflettori del tg satirico, e durata diverso tempo, fino a quando due anni fa hanno interrotto i rapporti per motivi mai chiariti.

Molto attiva su Instagram, la bionda del duo condivide con i numerosi fan diversi post, tra i momenti dedicati allo sport, che le permette di essere sempre più in forma, scatti professionali e momenti di quotidianità. L’ultimo consiste in una serie provocatoria di scatti, per l’incanto degli utenti del social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Marracash, Tiziano Ferro, Gué Pequeno: il web in delirio per la loro nuova canzone



Maddalena Corvaglia, l’outfit da bad girl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

LEGGI ANCHE –> The Jackal, Aurora Leone cacciata dal tavolo della nazionale: il motivo sconvolgente

Capelli sciolti, sguardo magnetico, sorriso travolgente e e total black outfit: Maddalena Corvaglia in versione Catwoman fa il pieno di like su Instagram. Il look con pantaloni di pelle, top scollato e stivaletti in nero è rock e ribelle, apoteosi di sensualità sul suo fisico atletico. I guanti da motociclista le conferiscono ancora di più la nota ribelle, per un risultato semplicemente irresistibile.

Ma non è che la rappresentazione del suo spirito libero, che trova la sua massima espressione proprio nella passione per i motori. L’ex velina è infatti una vera motociclista, che fin dalla più giovane età ha sognato le due ruote, praticando motocross e frequentando le piste. E anche se attualmente utilizza la moto principalmente per spostarsi in città, senza intraprendere lunghi viaggi, può dirsi più attiva che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Dal 17 maggio riesce infatti a vivere pienamente la sua passione alla guida di “Motor Trend Mag“, magazine d’informazione sulle due e quattro ruote, in onda su Motor Trend, Canale 59 del gruppo Discovery, dal lunedì al venerdì alle 12:30.