“Ho bisogno di te”. Giulia Salemi e la dedica per una persona speciale

Giulia Salemi, dopo l’uscita di sua madre Fariba dall’Isola dei Famosi, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram: “Adesso torna a casa che ho bisogno di te”

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dello spettacolo. Dopo due partecipazioni al Grande Fratello Vip ha raggiunto una popolarità importante: alla prima partecipazione fu “squalificata” perché sua madre Fariba entrò nella casa a farle una sorpresa e le comunicò dei suggerimenti in persiano. A distanza di tre anni il loro rapporto è sicuramente migliorato, Giulia l’ha perdonata per quanto accaduto e, uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha visto la sua mamma preparare le valigie e partire per l’Honduras. A causa del covid, Fariba non stava lavorando e ha deciso di guadagnare un po’ di soldi cimentandosi in questa nuova esperienza.

Giulia Salemi e la dedica per la sua mamma Fariba eliminata dall’Isola dei Famosi

Giulia in queste settimane ha supportato sua madre come meglio pensava e anche i suoi fans sono stati fondamentali, eppure non sono bastati per salvarla dal televoto di ieri. Fariba è stata eliminata dal gioco, perdendo così l’opportunità di arrivare alla finale del programma. “Sei stata la protagonista di un’isola piena di insidie e di difficoltà. Hai affrontato tutto con grande coraggio, voglia di fare e un’energia che a volte manca tra i miei coetanei” ha cominciato così la dedica Giulia, in un lungo post che ha scritto su Instagram.

“Una guerriera dei giorni nostri sola contro tutti” ha concluso così. “Io ti adoro così come sei e non ti cambierei con niente al mondo. Adesso torna a casa amore mio che ho bisogno di te“.