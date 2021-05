AstraZeneca: via libera per il lotto posto sotto sequestro

Vaccino: dissequestro del lotto di AstraZeneca ritirato a seguito di tre morti sospette in Sicilia

Via libera al lotto ABV 2856 del vaccino AstraZeneca ritirato, nello scorso marzo, a seguito della morte di tre militari in Sicilia dovuta, secondo i primi accertamenti, a problematiche inerenti coaguli del sangue e trombosi.

Stefano Paternò, militare della Marina a Siracusa, Davide Villa, agente della Squadra mobile a Catania e Giuseppe Maniscalco, maresciallo dei carabinieri a Trapani, sono infatti deceduti dopo aver ricevuto l’inoculazione del farmaco proveniente dallo stesso lotto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid19. Infermiera getta siringa piena di vaccino: denunciata da un carabiniere

Vaccino: sbloccato il lotto ABV 2856

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il bollettino del 25 maggio: 3.224 nuovi casi e 166 decessi

Il dissequestro è stato disposto in seguito ai risultati degli accertamenti condotti sul lotto ABV 2856. La procura di Siracusa avrebbe così dato il via libera alle operazioni di sblocco e alla distribuzione delle dosi in quanto “rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione”.

La comparazione effettuata con farmaci dello stesso tipo non avrebbe rilevato, dunque, difformità; le dosi, consegnate alle strutture sanitarie, saranno distribuite ai centri vaccinali per la distribuzione alla popolazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toscana Oggi Vita Nova (@to.vitanova)

Continua, però, la battaglia sul fronte legale: AstraZeneca è stata infatti accusata dall’Unione Europea di aver violato i contratti non consegnando i quantitativi di vaccino pattuiti nell’arco del primo trimestre del 2021.