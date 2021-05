Giovane medico ritrovato morto nel bagno di casa: sconvolta l’intera comunità

Un medico diabetologo ed endocrinologo di 39 anni è stato trovato morto domenica mattina nel bagno della sua abitazione di Parma.

Sotto choc la comunità di Canneto sull’Oglio (Mantova) per la morte di un medico di 39 anni ritrovato senza vita nel bagno della sua abitazione di Parma domenica mattina. Il 39enne, considerato come un luminare nella diagnosi e trattamento di disordini endocrini, era rientrato nella sua abitazione alcuni giorni fa dopo un lungo ricovero in ospedale, dove gli era stata amputata una gamba per via di un’embolia arteriosa che lo aveva colpito diversi mesi fa.

Nella mattinata di domenica scorsa, 23 maggio, un medico di 39 anni è stato trovato morto nella sua casa di Parma. Si tratta di Nicola Venturi, diabetologo ed endocrinologo originario di Canneto sull’Oglio (Mantova), ritenuto un luminare nel campo dell’endocrinologia.

Il 39enne, riporta la redazione di Brescia Today, è stato rinvenuto privo di vita, con una ferita alla testa, nel bagno della sua abitazione. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Non è chiara ancora la causa del decesso, ma si ipotizza, scrive Brescia Today, che Venturi possa aver battuto la testa dopo essere caduto accidentalmente, forse perché colpito da un malore. Il 39enne, in servizio presso l’ospedale di Asola, era rientrato in casa da alcuni giorni dopo una lunga riabilitazione presso l’ospedale di Bozzolo, dove i medici gli avevano amputato una gamba per via di un’embolia arteriosa che lo aveva colpito circa un anno fa.

Dolore e sconforto per la comunità di Canneto sull’Oglio, paese originario di Venturi, dove questa mattina si sono tenute le esequie presso la chiesa del Carmine. Numerosi i messaggi di cordoglio, anche sui social network, per i familiari colpiti dall’improvvisa tragedia.

Una donna ha scritto su Facebook: “Sei stato il figlio che avevo perduto, ti ho amato davvero come lo fossi stato davvero. La tua tragica scomparsa mi lascia incredula, solo il pensiero di non poterti riabbracciare mi devasta“. Un post commovente che si chiude con una promessa: la donna dice che si prenderà cura dei suoi amati gatti a cui il medico teneva particolarmente.