Loredana Lecciso ha trovato la maniera per uscirne: la confessione

La showgirl Loredana Lecciso si racconta in maniera inedita e sorprendente su questa nuova fase della sua vita. Fatta di svolte e nuove consapevolezze.

La seducente showgirl di origini pugliesi classe 1972, Loredana Lecciso, ha deciso di aprirsi senza remore in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al noto settimanale italiano diretto da Rossella Rasulo, di “Vero“. La rivista ha riportato il suo racconto nel numero uscito in edicola in quest’ultima settimana di maggio, rivelando alcuni dettagli della vita quotidiana di Loredana fino ad ora rimasti celati.

Da molti frequentatori del piccolo schermo, la bella Loredana, è conosciuta per l’importante love story vissuta con il celebre cantante Al Bano durante gli anni duemila e dalla quale sono nati: la già giovanissima nota al grande pubblico, Yasmine Carrisi, e l’adolescente Albano Carrisi Jr.

Loredana Lecciso è fuori dal loop, adesso nuove abitudini e consapevolezze

Nell’intervista la soubrette ha voluto affrontare tematiche come il suo attuale rapporto con la sua metà, inaspettatamente quanto piacevolmente ritrovata, Al Bano. Quanto soffermarsi sul suo più recente cambio di abitudini della sua routine quotidiana. Fortunatamente su entrambi i fronti sembrano svelarsi soltanto piacevole notizie.

In primis per quel che riguarda la sua relazione amorosa, anche dagli ultimi scatti sui social, ed ai quali lei stessa pare abbia trovato piacere a ricollegarsi, la coppia starebbe vivendo un momento di rilassatezza. Di recente è stata immortalata in un premuroso abbraccio, dove Loredana ed il cantante sono uno al fianco dell’altra. Un’immagine che dà realmente l’impressione di aver raggiunto quella tanto auspicata, nel corso degli anni, serenità.

Per quel che invece riguarda le sue nuove abitudini Loredana ha raccontato i benefici della sua scelta di trascorrere del tempo nella sua terra d’origine. Il suo soggiorno in Puglia pare si sta infatti rivelando come un grande soddisfazione personale.

Uno dei pro elencati dalla bionda showgirl sarebbe la possibilità di disabituarsi ad una vita sedentaria, imposta in una certo qual senso dalle restrizioni causate dalla pandemia. “La casa è la mia dimensione, mi completa“, rivelerà lei stessa, per poi aggiungere infine con leggerezza che altrimenti potrebbe ritrovarsi a mangiare: “in continuazione“. “Ho appena fatto una camminata di dieci chilometri! Ringrazio le camminate. Stando a casa finisco per andare sempre in cucina”.