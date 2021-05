Madame incontra Giulia Stabile: Cosa pensa di lei? La verità

La voce introspettiva di Madame si apre in una dichiarazione con i suoi fan sulla ballerina vincitrice di “Amici”, Giulia Stabile.

L’amata artista canora, Madame, ha avuto il piacere lo scorso lunedì, 26 maggio, di incontrare la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di “Amici – di Maria De Filippi”, Giulia Stabile. Dopo il meeting, avvenuto in presenza anche del suo fidanzato, in arte San Giovanni, nonché ex compagno di avventure nel programma Mediaset ed affermato cantautore rapper, la cantautrice si è espressa apertamente con i suoi fan sulla sua opinione in merito alla personalità della giovane vincitrice.

La dichiarazione ha avuto luogo durante una diretta su Instagram, in cui l’artista ha sentito di riferire le dinamiche del suo incontro e di scandagliare alcuni pregiudizi a tal proposito. Scopriamo cosa ha detto più avanti.

Leggi anche —>>> Marracash, Tiziano Ferro e Gué Pequeno: il web in delirio per la loro nuova canzone

Madame, la sua voce introspettiva si esprime su Giulia Stabile: cosa pensa di lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Pompili (@alessandro__pompili)

Potrebbe interessarti anche —>>> Fru e l’ultimatum spiazzante alla Nazionale Cantanti: “è Gravissimo” – FOTO

Dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia del suo caro amico, San Giovanni, la carismatica e rivoluzionaria Madame ha avuto modo di conoscere anche Giulia, che si trovava in sua compagnia. Lo scorso lunedì, Giulia avrebbe fatto la sua conoscenza in uno studio di registrazione. Quando Madame è arrivata ha trovato la coppia assieme, ed i tre hanno deciso di trascorrere la serata in compagnia.

In seguito ad una cena cena, il rapper ha poi concesso un’intervista a “Radio Deejay“, aggiornando i suoi fan a proposito dei suoi progetti presenti e futuri. Al termine della serata Madame ha poi raccontato particolarmente entusiasta il tutto attraverso una diretta sui social.

“L’ho conosciuta questa sera“, confermerà l’artista. “Dal vivo è molto bella, per quanto mi riguarda, e non è vero che è così infantile come sembra. Come dicono… Non è vero, in realtà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Secondo la prima impressione di Madame infatti la ballerina si sarebbe dimostrata “stra intelligente“. Infine alla diretta erano presenti anche i diretti interessati. I quali, formando un trio particolarmente entusiasmante per gli spettatori online in quel momento che si trovavano ad assistere alla loro chiacchierata, hanno avuto il piacere di ascoltare anche alcuni aneddoti e risate fra loro.