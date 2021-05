Denise Pipitone, pista dall’Ecuador e nuove indiscrezioni: il caso si infittisce

Nel caso Denise Pipitone arriva una nuova segnalazione che apre un’altra pista. Tra ricostruzioni del caso e colpi di scena, il giallo si infittisce.

Arriva un’altra pista nel caso di Denise Pipitone. Il giallo della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo si infittisce. Dopo la riapertura delle indagini arrivano nuove indiscrezioni. Quest’ultime sono state diffuse nell’ambito della puntata di ieri di Pomeriggio 5.

Durante la trasmissione è stata rivelata la presenza di una giovane dell’Ecuador che sarebbe molto simile alla madre della bimba scomparsa 17 anni fa, Piera di Maggio.

La giovane ecuadoriana si chiamerebbe proprio Denise. Sarebbe stata scovata tramite Tik Tok. E proprio in queste ore sui social impazza la foto della ragazza messa a confronto con la piccola Denise. Tutti sono stupiti per la somiglianza.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Denise Pipitone, la clamorosa ricostruzione dei fatti: cosa è successo alla bambina

Denise Pipitone: aperta commissione parlamentare d’inchiesta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Denise Pipitone è viva”. La nuova Pista che porta molto lontano

Intanto continuano le indagini su Anna Corana, la ex moglie del padre di Denise. Tradita da quest’ultimo per Piera di Maggio, lo scenario di una possibile vendetta dettata dalla gelosia è nell’aria.

Mentre le indagini sono in corso, i media continuano a puntare i riflettori sul caso. In particolare a Chi l’ha visto, la conduttrice Federica Sciarelli nell’ultima puntata ha ricostruito il caso in base alla testimonianza di Battista Della Chiave, oggi deceduto. All’epoca l’uomo aveva rivelato di aver visto Denise essere portata via in moto e poi in barca. Sembrerebbe che il racconto del testimone, sordomuto, non sarebbe stato compreso bene. Seppur abbia riportato una possibile dinamica del rapimento, non era stato preso in considerazione durante il processo.

Proprio oggi è stata diffusa la notizia dell’apertura della proposta di legge per avviare commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Denise. L’obiettivo sarà quello di fare chiarezza sul giallo, sulle falle e depistaggi del caso durante questi 17 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Sui social, dal profilo Instagram, in occasione della Giornata mondiale dei bambini scomparsi, Piera di Maggio ha lanciato uno dei tanti appelli. Un grido di aiuto per fare chiarezza sulla vicenda nella speranza di poter ritrovare dopo tutto questo tempo Denise.