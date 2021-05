“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 27 maggio: Ludovica scopre tutto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 maggio: Fiorenza Gramini trama alle spalle di Ludovica, ma la Brancia scopre tutto.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marcello uscire di prigione grazie all’aiuto di Ludovica. Il Barbieri e la Brancia sono finalmente riuniti, ma non sanno che qualcuno è a conoscenza del loro segreto. Si tratta di Fiorenza, ex vicepresidentessa del Circolo, da mesi in lotta con Ludovica. La Gramini punta a smascherare la Brancia, facendo finire la sua relazione con un ex carcerato sulle copertine di gossip. Nel frattempo Vittorio e Marta vivono un’ultima notte d’amore al Paradiso prima della partenza di lei. I due sono stati davvero felici insieme, ma ormai la loro relazione è giunta al termine. Riusciranno a lasciarsi andare?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 maggio: Rocco ci ripensa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marta sarà sempre più decisa a partire. Nonostante gli ultimi risvolti della sua storia con Vittorio, la Guarnieri ha capito che la sua vita è a New York. Tutto ciò che deve fare adesso è imparare a dire “addio”.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Rocco cercherà di trovare una soluzione ai suoi problemi con Maria. Il padre della Puglisi vorrebbe che i due tornassero in Sicilia dopo le nozze, rinunciando di fatto al sogno dell’Amato di diventare un ciclista. Il ragazzo pensa addirittura all tipica “fuitina”, ma poi torna sui suoi passi: non vuole che il loro matrimonio si basi su queste premesse.

Ludovica invece verrà a conoscenza del piano di Fiorenza e farà di tutto per impedirle di mettere in piedi uno scandalo. Riuscirà davvero a fermarla prima che la Gramini le rovini la vita?

La prossima puntata di Il Paradiso delle Signore andrà in onda domani, giovedì 27 maggio, alle ore 15.55 su Rai1. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e cambi di programmazione.