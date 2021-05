Giunge finalmente il risultato del test antidroga effettuato da Damiano dei Maneskin assieme alla verità sulle accuse dopo la vincita agli Eurovision.

Un polverone di polemiche si è abbattuto su Damiano David, de i “Maneskin“, gruppo rock italiano viciniore agli Eurovision 2021. Poco dopo il loro emozionante trionfo alcune testate giornalistiche francesi hanno dato luogo a supposizioni pesanti e diffamatorie nei confronti del cantante romano. Accusato di aver sniffato della cocaina in diretta televisiva mondiale dopo la proclamazione, Damiano ha risposto inizialmente alle violente supposizioni che, una volta recatosi in Italia, avrebbe effettuato volontariamente il test antidroga. E dunque smentito ognuna di queste voci, provenienti anche dall’alto del governo di Macron.

Mentre il video che avrebbe filmato l’eventualità dell’atto si è propagato sul web, cogliendo impreparati i fan del gruppo e dando adito ad ulteriori diffamazioni, Damiano ha mantenuto la sua parola. E adesso finalmente si è conoscenza della verità.

Maneskin, lo sgarro dei francesi e la dignità di Damiano: dopo i risultati del test

Damiano si è sottoposto al test antidroga. Il quale ha dato il suo risponso. Damiano è risultato negativo, e dunque, pulito. Limpido. Nessuna traccia di cocaina nel suo sangue. Si sgonfia in un attimo la pericoloso certezza, totalmente infondata, delle riviste francesi che pur di guadagnare qualche lettore in più avrebbero sparso la notizia. Ricevendo inoltre il sostegno anche di vari esponenti politici sulla questione. I quali avrebbero a più riprese, e sostenuti da un solo ed incerto gesto, l’assoluta assunzione di cocaina di Damiano durante la diretta.

Fortunatamente, prima ancora che i risultati venissero resi pubblici scandagliando ogni dubbio sul “doping” musicale, ed il “pessimo esempio” di Damiano, la stessa emittente televisiva degli Eurovision avrebbe posto le sue scuse al gruppo vincitore. Confermando che non vi sarà alcun provvedimento disciplinare sull’accaduto. Tanto meno una denuncia a suo carico.

A questo punto non resta ai vincitori, i quali erano già certi della loro buona fede, di festeggiare doppiamente questa volta e sicuramente con più serenità. Come disse anche lo stesso Morgan, in seguito alle notizie diffusesi sull’infondata accusa rivolta al gruppo rock, probabilmente sarebbe più giusto che: “invece di far polemica sui Maneskin, l’Italia colga l’occasione e se la tiri. La cultura è leva per la ricchezza“.