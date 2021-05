Il conduttore e speaker radiofonico potrebbe essere la voce di un prossimo evento internazionale trasmesso proprio dalla Rai.

Sono in corso in queste settimane i preparativi della prossima edizione di “X Factor 2021-22” che non vedrà più alla sua conduzione il volto noto che ha accompagnato il pubblico negli ultimi anni, ovvero Alessandro Cattelan.

Sky ha deciso infatti di rimpiazzarlo con il giovane Ludovico Tersigni, un duro colpo per molti fan del 41enne amatissima voce di punta del talent. Dopo la sua dipartita dalla rete satellitare, secondo l’Adnkronos Alessandro Cattelan sarà alla conduzione del programma “Da grande”, in prima serata su Rai 1 a partire da settembre prossimo.

Un ritorno in Rai dopo oltre 10 anni, con un programma dove il focus è la crescita personale ed il confronto generazionale, fatto di monologhi, vari ospiti e clip video. Ma questa collaborazione con la Rai potrebbe non essere la sola. Capiamo dove potremmo vederlo presto.

La Rai sceglierà Cattelan per la prossima edizione dell’evento?

Parlantina spigliata e ottima padronanza sul palco. Cattelan potrebbe essere sicuramente un ottimo candidato per un prossimo, imminente, evento internazionale.

Solo pochi giorni fa la vittoria dei Maneskin all’Eurovision a Rotterdam. In ballo adesso la decisione del luogo dove si svolgerà l’evento il prossimo anno: il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha già spiegato però che con buona probabilità sarà Roma visto che la diretta sarà gestita proprio dalla rete nazionale che ha sede proprio nella capitale.

Voci insistenti, nonostante Amadeus abbia confessato che sarebbe interessato alla proposta della conduzione (“Prenderei in considerazione l’offerta…È pur sempre la Champions League della musica…”), vorrebbero Cattelan come il migliore soggetto per la conduzione dello spettacolo.

Forse accompagnato dalla fedele amica Carolina Di Domenico anche lei tra le più qualificate tra i nostri speaker nazionali.

Sarebbe sicuramente la personalità migliore per guidare questo spettacolo che in quest’ultima edizione ha registrato una media di 4,5 milioni di spettatori pari al 25% share per la finale. Attendiamo ovviamente conferme da parte della Rai e dell’organizzazione interna allo show canoro.