Giulia Salemi, l’allenamento fa salire la temperatura: lo squat è vietato ai minori – FOTO

Giulia Salemi, l’allenamento fa salire vertiginosamente la temperatura: lo squat è vietato ai minori. Una bellezza sconvolgente!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a vivere il loro sogno d’amore lontani dalle telecamere. Sottraendosi agli sguardi indiscreti dei paparazzi, che non sembrano dar loro tregua, i due fidanzati sono volati nella Repubblica Dominicana, per godersi qualche giorno di vacanza in totale relax.

“Volevo darvi il buongiorno con la vista di questo posto magico“, ha esordito l’influencer, inquadrando il meraviglioso paesaggio naturalistico che circonda l’appartamento. “Io sto per iniziare ad allenarmi“, ha proseguito Giulia, che nonostante il fuso orario non si è lasciata abbattere dalla stanchezza. La Salemi, che ha filmato il suo allenamento a luci rosse, è apparsa in splendida forma: le sue curve spaziali hanno lasciato i followers a bocca asciutta.

Giulia Salemi, l’allenamento è vietato ai minori – FOTO

