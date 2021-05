I familiari della vittima, 39 anni, avevano denunciato la sua scomparsa poche ore prima del rinvenimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diari de Santa Coloma (@diaristacoloma)

Mistero attorno della morte di un 39enne, rinvenuto dentro una statua di cartapesta a forma di dinosauro. L’insolita notizia proviene dal capoluogo della Catalogna, comunità autonoma nella parte orientale della Spagna. Il rinvenimento risale al pomeriggio dello scorso sabato (22 maggio) a Santa Coloma de Gramenet, città e comune satellite di Barcellona. Protagonisti dell’agghiacciante e bizzarra scoperta sono due passanti – padre e figlio -, i quali, allarmati dal cattivo odore, si sono avvicinati alla statua di cartapesta a forma di dinosauro, creata diversi anni fa per sponsorizzare un vecchio cinema locale.

NON PERDERTI ANCHE >>> Usa, sparatoria in California: ci sono vittime e feriti

Le dichiarazioni della squadra di polizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Portal Me Ache Aki Notícias (@portalmeacheaki)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ragazza di 21 anni uccisa e fatta a pezzi: arrestato il fidanzato

Secondo quanto riportano i media locali, la statua di cartapesta a forma di un dinosauro – al cui interno è stato ritrovato il cadavere del 39enne – era situata accanto al cinema del Cubic Building, nella città di Santa Coloma de Gramenet, la città più popolata di Barcellona. La notizia è stata confermata anche dai vigili del fuoco della Generalitat e dalla squadra di polizia Mossos, avvisati dai due passanti lo scorso sabato a mezzogiorno. Nelle fonti ufficiali si legge che la salma è stata ritrovata rinchiusa all’interno di una delle zampe del dinosauro.

Stando a quanto riferisce il notiziario spagnolo El Pais, per estrarre il corpo è stato pertanto necessario “segare parte della struttura e prelevare il cadavere con il supporto di un camion con gru“. In attesa dei risultati dell’esame autoptico, la polizia ha annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti su cause e dinamiche della morte del 39enne. Al momento del ritrovamento, il corpo della vittima non riportava segni di violenza. Di conseguenza, tra le ipotesi più verosimili avanza quella della morte accidentale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato nella statua nel fallito tentativo di recuperare il cellulare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barcelona_imatges (@barcelona_imatges)

La statua a forma di dinosauro è stata rimossa per poter essere analizzata.

Fonte El Pais