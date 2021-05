Usa, sparatoria nei pressi di San José (California): stando alla Cnn, ci sono diversi morti e feriti.

Ancora una sparatoria in America. Negli Stati Uniti, gli episodi di violenza continuano ad aumentare e l’uso delle armi è ancora largamente esteso. Questo pomeriggio, un uomo ha aperto il fuoco nella località di San José, città della California. Secondo quanto svelato dai media statunitensi, ci sarebbero diverse vittime.

Il portavoce dello sceriffo ha già dichiarato che ci sono diverse persone morte e tanti feriti. L’aggressore è stato già bloccato dalle forze dell’ordine.

Usa, nuova sparatoria: aumentano gli episodi di violenza

Questo mercoledì, 26 maggio, si è consumata l’ennesima tragedia negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dai media americani, c’è stata una sparatoria a San José, in California e gli agenti di polizia hanno ucciso l’aggressore. L’evento è accaduto in Younger Avenue e San Pedro Street, nelle vicinanze di un ufficio di trasporto.

Al momento vengono segnalati diversi decessi anche se un numero preciso non è stato ancora comunicato. Dalla California giungono diverse notizie sebbene le autorità non abbiano ancora rilasciato informazioni ufficiali.

Al momento le cause che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco non sono ancora note. Nel Paese si stanno comunque verificando diversi episodi di violenza. Poco più di un anno fa si verificò l’evento che ha scosso la comunità: George Perry Floyd, un uomo afroamericano di 46 anni, perse la vita dopo uno “scontro” con la polizia. Un agente lo bloccò al collo in modo brutale. Il movimento Black Lives Matter, negli ultimi 365 giorni, ha protestato con violenza e la brutalità è cresciuta sempre di più. Pochi giorni fa, vicino al luogo della commemorazione a Minneapolis, sono stati sparati una trentina di colpi. Alcuni media hanno condiviso alcuni video da brividi in cui si vedono persone che scappano e cercano un posto per ripararsi (con il boato dei colpi dell’arma).