GF Vip 6, svelata la data d’inizio: ci sarà anche Tommaso Zorzi?

GF Vip, la data dell’inizio è stata già svelata. Alfonso Signorini si prepara ad un nuovo cast con elementi d’eccezione. Tommaso Zorzi sarà presente come opinionista?

Il GF Vip ha chiuso i battenti il primo marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi ed è pronto a ripartire dopo l’estate! Alfonso Signorini è stato riconfermato come conduttore per la terza edizione di seguito, e ora sta lavorando come un matto per cercare un cast che sia all’altezza delle aspettative del pubblico. La quinta edizione è stata amatissima: il cast è entrato nel cuore di tutti, sono stati sei lunghi mesi di programma e ancora oggi continua a far parlare nonostante sia finito da diversi mesi. Ogni personaggio ha riscosso tantissimo successo e ha conquistato il pubblico: sarà lo stesso anche per la sesta edizione?

GF Vip pronto alla ripartenza: dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, a settembre ricomincia

Ciò che tutti si sono chiesti in queste settimane è questo: rivedremo Tommaso Zorzi come opinionista della prossima edizione? Il vincitore è entrato davvero nel cuore di tutti e ha fatto divertire, emozionare e appassionare al programma i telespettatori per tanti mesi. Secondo le prime indiscrezioni che stanno uscendo, pare che non sarà lui a prendere il posto di Antonella Elia accanto a quello di Pupo. Il nome più gettonato che sta girando sul web è Adriana Volpe: quest’ultima ha partecipato alla quarta edizione ma ha dovuto abbandonare quando ha avuto un problema familiare legato al covid.

Ora non ci resta che aspettare la fine dell’estate per vedere chi è che parteciperà a questa nuova edizione: il prossimo cast riuscirà a soddisfare le aspettative dei telespettatori che non hanno ancora superato l’ultima edizione che ha visto Zorzi trionfare?