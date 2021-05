L’attrice Maria Grazia Cucinotta ha condiviso una foto in primo piano su instagram ed è di una bellezza rara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta è stupenda e sensuale come sempre su instagram. Ha condiviso uno scatto dove appare in primo piano e si intravede anche il seno prorompente. Nella didascalia fa una riflessione e scrive:”Ma quanta confusione fanno le parole lanciate e non pensate?”. Probabilmente si riferisce ad alcuni casi in cui persone hanno ferito altre dicendo parole gettate dalla rabbia o dall’ignoranza, senza domandarsi come avrebbero potuto reagire gli altri. In molti commentano:”Possono fare anche molto male”, ma altri utenti sembrano essere più confusi dalle sue foto. “Fa più confusione vedere i tuoi scatti quotidiani ma è una confusione bellissima”.

LEGGI ANCHE>>>Gigi Proietti “umiliato”: dopo la mancata cremazione accade l’impensabile

Maria Grazia Cucinotta è l’essenza della bellezza mediterranea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Commissario Montalbano” la grande sorpresa: spettatori increduli

La bella attrice italiana, è la rappresentazione della bellezza mediterranea. Con i suoi lunghi capelli mori, i lineamenti forti e prosperosi con labbra carnose e occhi intensi, e poi un corpo prorompente che non passa inosservato. Non a casa è diventata una nota attrice italiana, i ruoli che l’hanno resa più famosa sono stati quelli nel film italiano Il postino e anche la comparsa che ha fatto in uno dei film di 007 Il mondo non basta. Ha fatto intorno ai 50 film usciti al cinema e 17 apparizioni in televisione sia in film che sitcom. La Cucinotta però è arrivata sullo schermo anche come produttrice e regista. Ecco i suoi lavori come produttrice:”All the invisibile Children”, “Last minute Marocco”, “Io non ci casco”, “Viola di mare”, “L’imbroglio nel lenzuolo”, “Tulpa-Perdizioni mortali”, “Un amor de pelicula”, “Maldamore”, “Babbo Natale non viene da Nord”.

Come regista invece è uscita con due cortometraggi, Il maestro e Il compleanno di Alice. La carriera della Cucinotta in televisione è iniziata con l’esperienza a Miss Italia 1987, per cui è tornata nel 2018 come giurata, poi è stata presa come valletta a Indietro tutta! Arriva poi la sua prima esperienza come co-conduttrice con La Vota la voce e La festa del disco. Ma le sorprese non finiscono, perché l’attrice ha partecipato anche ad alcuni video musicali di artisti importanti. Nel videoclip del brano Diamante di Zucchero Fornaciari, in Malecon di Marcella Bella, Una notte a Napoli di Cristiano Malgioglio e anche Non voglio andare via di Giuni Russo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La sua è sicuramente una carriera ricca e varia, ha dimostrato di saper ricoprire ogni ruolo dello spettacolo ed è forse una delle poche in Italia ad essere passata da valletta ad attrice e poi anche produttrice e regista.