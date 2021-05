“Sempre fantastica” Ambra Angiolini, il video dopo la palestra conquista il web

Ambra Angiolini, il video dopo la palestra è già un successo su Instagram. L’attrice conquista i fan per l’ennesima volta, anche con qualche risata…

Non ci sono eguali quando si parla di Ambra Angiolini in termini di popolarità. Un carisma televisivo che si è rivelato precocemente, quando solo 15enne appariva in uno dei programmi che ha fatto la storia dello spettacolo italiano, “Non è la Rai“.

Successivamente il suo talento ha dimostrato diverse sfaccettature, comprendendo la conduzione, il canto e la recitazione. Ma è il Cinema a permetterle di emergere, e viene pluripremiata per il ruolo interpretato in una delle pellicole più apprezzate del regista Ferzan Opzetek, “Saturno Contro“.

Il primo di una lunga serie di film a cui partecipa, per una carriera che non ha mai subito battute d’arresto fino ad oggi. Oltre a essere una grande professionista, è estremamente apprezzata dal pubblico umanamente.

Utilizza spesso strumenti, come anche i social, per trasmettere importanti e nobili messaggi. Primo fra tutti, il racconto della sua esperienza con la bulimia, contenuto nel suo libro “InFame“, e la sua lotta per la sensibilizzazione ai disturbi alimentari.

Ma uno dei motivi per i quali risulta tanto amata, risiede non solo nell’impegno e competenza, ma anche nell’inconfondibile e travolgente simpatia. Aspetto dell’attrice decisamente messo in luce nell’ultimo video postato su Instagram, per l’ilarità dei fan.

Ambra Angiolini, il video che conquista Instagram

Ambra Angiolini porta la sua simpatia su Instagram in un video che strappa un sorriso ai numerosi utenti della sua pagina. Dopo l’attesissima riapertura delle palestre, sono in molti i personaggi noti che si sono subito dedicati all’attività sportiva in struttura.

Anche l’attrice ne ha approfittato, ritagliandosi un momento per l’attività fisica. Condivide con i fan la sua gioia, in un divertente frame, in cui cammina verso l’obiettivo quasi in una sfilata, che si conclude con un uno sguardo intenso ed enigmatico.

Non manca la mascherina, che ha sollecitato diverse volte ad indossare per diminuire il rischio del contagio da Covid. Ma è la descrizione al post a portare il buonumore sul social: “Quando dopo una sola lezione in palestra …. torni ad essere la solita intellettuale di sinistra!“.

Per i fan è pura ilarità, e in molti non si trattengono dal dimostrarle l’affetto nei suoi confronti: “Mitica Ambra!“, “Ti adoro!“, “Fantastica sempre!”.