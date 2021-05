Rocio Morales conquista i social network con un video straordinario: l’attrice indossa un abito che valorizza il suo fisico.

Rocio Munoz Morales è una donna bella ed affascinante ed è amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Madrid si è affermata nel nostro paese come attrice e come modella ed è anche nota al pubblico per essersi sentimentalmente legata a Raoul Bova (la coppia ha avuto anche due splendide figlie).

La classe 1988 ha preso parte a film di successo come ‘Immaturi – Il viaggio’, ‘Tutte le strade portano a Roma’ e ‘Natale da chef’. Rocio è attivissima anche sui social network: le sue fotografie sono sempre belle e spettacolari. L’attrice, poco fa, ha postato un filmato straordinario sul suo profilo.

Rocio Morales, il vestito è stupefacente: il fisico ammalia

Rocio ha lasciato tutti i suoi followers a bocca aperta condividendo sul web un video da cardiopalma. L’attrice e modella indossa un abito di una bellezza stupefacente che mette in risalto il suo fisico mozzafiato e le sue curve da capogiro. La madrilena si muove con una naturalezza incredibile e con una sensualità fuori dal comune.

Il vestito è estremamente scosciato e scopre le sue magnifiche gambe mentre la scollatura è generosa e fa sognare i seguaci. Come se non bastasse, il suo viso illumina letteralmente la scena e il rossetto mette in risalto le sue labbra irresistibili. Il video ha già conquistato 20mila visualizzazioni.

La Morales non pubblica soltanto scatti in cui mostra il suo fascino ma anche fotografie per mostrare ai followers sprazzi della sua vita quotidiana. Qualche giorno fa la modella condivise un post scrivendo in didascalia ‘Vita. Tutto l’amore che ho”. Nello scatto c’erano il suo amato Raoul e le sue figlie.