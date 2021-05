Shaila Gatta, in bikini fluorescente è puro spettacolo – FOTO

Shaila Gatta in bikini fluorescente e animalier è la cosa più seducente che vedrai oggi. Accattivante è dir poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta ha una passione notevole per lo stile animalier, basta guardare questo video postato qualche giorno fa nel quale propone la prova costume in un modo alternativo. Uno dei suoi video divertenti e ironici che lasciano spazio alla incredibile presenza della Gatta.

“Una prova costume alternativa 😂 Anche voi come me?” scrive divertita la velina mentre propone diversi costumi, dai basic unico fondo a quelli animalier che non possono mancare. Dal costume più coprente a quello sgambato…insomma, tutti sembrano acquistare valore. Certo, con un fisico come quello sarebbe impossibile il contrario.

LEGGI ANCHE –>Chiara Biasi, quanto guadagna la giovane influencer

Shaila Gatta, a gattoni sul prato: un sogno proibito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

NON PERDERTI ANCHE –> Caso Aurora Leone e Partita del Cuore. Parlano le donne. Elodie: “Cosa avrei fatto io”

Chi ama Shaila Gatta, la velina di “Striscia la Notizia”, sarà rimasto a bocca aperta quando la bellissima ballerina ha postato poco fa questa foto sui social. Siamo “abituati” a vederla sempre in formissima ad osare con i suoi look – perché sì, Shaila ama proporre degli outfit sempre alternativi e poco convenzionali – che sono sempre fonte d’ispirazione per le fans.

A gattoni sul prato, Shaila indossa uno slip giallo fluo a vita alta – must di questa stagione estiva – con tanto di cinturino nero a contrasto. Il modello a triangolo della parte superiore invece è zebrato con lacci giallo fluo. Il risultato è uno spettacolo, basta guardare gli addominali in vista e in genere tutto il fisico d’acciaio della ballerina. I commenti sono tantissimi ma gli emoji a forma di cuore sono quelli che animano in particolar modo il post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila ha da poco raggiunto gli 800 mila followers; con un lungo post ha voluto ringraziare chi la segue, mostrando ancora una volta quella genuinità che piace.