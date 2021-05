Sophie Codegoni, grande spavento: protagonista di un incidente aereo

Sophie Codegoni ha vissuto un momento da incubo. Tutto è accaduto su un aereo. Scopriamo cosa è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Attimi da incubo per Sophie Codegoni. La nota ex tronista di Uomini e Donne è molto conosciuta. La modella ha conquistato i fan, puntata dopo puntata, con la sua bellezza. Al termine del suo percorso nel programma di Maria de Filippi ha scelto Matteo Ranieri. Tuttavia le cose tra i due non sono andate nel verso giusto. In breve tempo la loro relazione è terminata a causa di dissapori e punti di vista differenti.

Negli ultimi giorni Sophie ha catturato l’attenzione. In particolare la modella ha condiviso una disavventura durante un viaggio in aereo. I fan si sono subito preoccupati.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Bella come il sole”, Sophie Codegoni si mostra in passerella con un VIDEO sensuale

L’ex tronista Sophie, protagonista di volo da incubo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sophie Codegoni, il reggiseno non c’è ma fa freddo. Dettagli bollenti – FOTO

L’ex tronista ha raccontato ai suoi fan un disavventura vissuta. In tutto è accaduto durante un viaggio in aereo in direzione Milano. E’ in fase di decollo che i passeggieri, tra cui vi era la modella, si sono presi un grande spavento. A causa del danneggiamento di parte del motore si è presentata una criticità che ha gettato tutti nel panico.

“Durante il decollo sentiamo l’aereo frenare di botto, ma non si fermava. Sono caduti i cellulare. C’è stato un guasto al motore e per fortuna il pilota si è accorto in tempo, ma ho pensato al peggio.”, le parole dell’ex tronista.

Malgrado la grande paura, la situazione si è risolta permettendo a Sophie e agli altri passeggieri di toccare terra. La modella ha rivelato poi sui social come sia rimasta traumatizzata dell’episodio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Intanto in questi giorni Sophie ha inoltre acceso il gossip per una presunta relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. I due sarebbero stati avvistati insieme in un hotel di Roma. Inoltre sulle loro pagine social sono apparsi like reciproci.