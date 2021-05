Annalisa ha condiviso poco fa un post sui social network: l’annuncio della cantante ha sorpreso tutti i suoi followers.

Annalisa, ogni giorno, riesce a stregare i suoi followers condividendo fotografie spettacolari: la sua bellezza e il suo fascino sono decisamente irresistibili. La cantante mostra spesso anche il suo incredibile fisico e conquista l’attenzione dei suoi followers con la sua sensualità. Il numero di seguaci continua a crescere a dismisura: al momento ne vanta ben 1,6 milioni.

La Scarrone ha avuto l’onore di cantare l’Inno di Mameli prima della finalissima di Coppa Italia tra la Juventus di Pirlo e l’Atalanta di Gasperini (per la cronaca, la sfida è stata vinta dai bianconeri. La sua performance al Mapei Stadium ha raccolto tantissimi elogi. La nativa di Savona, poco fa, ha però sorpreso tutti con un annuncio favoloso. Il post ha mandato in tilt il web, con gli utenti che sono già al settimo cielo.

Annalisa, annuncio inaspettato: la cantante sorprende tutti

Annalisa ha condiviso un post pazzesco su Instagram. “Sorpresa. Movimento Lento feat federicofederossi fuori a mezzanotte. A volte ritornano“, ha scritto nella didascalia. Il singolo uscirà domani e arriva dal suo album Nuda10. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, la Scarrone ha voluto aggiungere al suo lavoro pubblicato il 18 settembre 2020 altre 6 canzoni.

“Dopo 5 anni dalla collaborazione in Tutto per una ragione, ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme“, ha svelato il cantante modenese. Nella precedente collaborazione era presente anche Benji: il duo si è sciolto lo scorso anno.

La nativa di Savona, qualche giorno fa, fece girare la testa ai suoi numerosissimi seguaci mettendo in rete una fotografia in cui indossava un vestitino estremamente seducente con gambe completamente scoperte.