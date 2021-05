Gf Vip 6, il ritorno nel programma che non ti aspetti: nome sbalorditivo

Un nome inaspettato compare tra le file del “Gf Vip”. I fan non stanno più nella pelle, in rete c’è il delirio. Il nome prescelto è sbalorditivo.

La notizia è circolata velocemente ed i fan stentano a crederci, una Vip, amatissima dal pubblico, sarà opinionista al “Grande Fratello Vip”.

I rumors su una mancata riconferma di Antonella Elia come opinionista dello show più amato dagli italiani sembrano essere più marcati. Ragion per cui circola il nome diuna possibile sostituta.

Sarà un ex concorrente del programma di Canale 5, è stata amata ed odiata, ma sicuramente ha lasciato il segno nella casa.

I fan non ci credono ma sarà proprio lei la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip”

Dopo i sospetti della non riconferma per Antonella Elia come opinionista dello show si fa sempre più strada la possibilità di vedere in studio Adriana Volpe.

Le indiscrezioni sono state confermate da Dagospia, che fa riferimento ad un possibile accordo già scritto. Per avere l’ufficialità della notizia dobbiamo aspettare l’estate ma nulla fa presagire il peggio.

Lo show di Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 con la sesta edizione a metà settembre.

Dunque la conduttrice Adriana Volpe potrebbe tornare in una nuova veste, non più come concorrente ma come opinionista. Lei definì il programma come un’opportunità. Dopo che è stata diversi anni lontana dalla televisione, grazie al “Grande Fratello Vip” è potuta ritornare nel suo ambiente lavorativo. Ambiente che in questi anni l’ha gratificata parecchio.

Adriana Volpe è una conduttrice affermata, il pubblico l’apprezza per la sua semplicità, bravura e serietà. Nella casa del “Grande Fratello Vip” si è fatta conoscere a 360° e questo suo “mettersi a nudo” è stata una marcia in più per avere sempre più audience.

Oggi i suoi fan non vedono l’ora di seguirla come opinionista e speriamo che quest’occasione sia per la Volpe l’inizio di un nuovo capitolo lavorativo.