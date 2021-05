La notizia è stata confermata nel comunicato della Prefettura locale: l’incidente è avvenuto questo giovedì (27 maggio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruno Beysson (@bruno_fait_des_photos)

Almeno 13 persone sono rimaste ferite questo giovedì (27 maggio), tre delle quali molto gravi, quando un pullman di tipo BlaBlaCar si è schiantato contro un camion. L’incidente è avvenuto su un’autostrada che attraversa la Lot e Garonna, dipartimento francese nella regione della Nuova Aquitania. La notizia è stata confermata dalla Prefettura di Tolosa-Bordeaux, il cui comunicato ha denunciato la presenza di “13 feriti, di cui tre in codice rosso, e altre nove persone in codice giallo”. A seguire i dettagli riportati nella fonte ufficiale.

NON PERDERTI ANCHE >>> Sangue alle elezioni, candidata uccisa con cinque colpi di pistola

L’autostrada è stata transennata in entrambi i sensi di marcia

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Naufragio sul fiume Niger: almeno 140 passeggeri dispersi

Secondo quanto riportano i notiziari francesi, i due mezzi si sono scontrati sull’A62, all’altezza di Mas-d’Agenais, comune situato nel sud-ovest della Francia. Il camion si trovava sulla corsia di emergenza, in panne, quando è stato letteralmente travolto dall’autobus. Le foto condivise dalla RCSC, associazione di sicurezza civile di Lot-et-Garonne, la fila delle vetture dei vigili del fuoco accorse per aiutare le vittime è impressionante. L’impatto è stato violentissimo e a seguito della collisione l’autobus BlaBlaCar si è ribaltato: al momento dell’incidente bordo vi erano 12 passeggeri oltre all’autista.

La tragedia si è consumata nelle prime ore del pomeriggio; i media francesi indicano l’orario approssimativo intorno alle 15:15. Il bollettino delle vittime segna 13 feriti – tutti gli occupanti del mezzo – di cui 3 in gravissime condizioni. Questi ultimi sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale universitario Pellegrin di Bordeaux CHU (Centre Hospitalier Universitaire), due dei quali attraverso l’elisoccorso. I restanti 9 sono stati portati all’ospedale di Marmande e Agen dal servizio di ambulanza. L’autostrada è stata transennata in entrambi i sensi di marcia, rispettivamente Tolosa-Bordeaux e Bordeaux-Tolosa – tra le uscite 5 e 6 – per agevolare sia l’evacuazione dei feriti sia l’intervento dei servizi di emergenza, nonché per evitare ulteriori incidenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Czarek Jaskólski (@czarek.jaskolski)

La gendarmeria locale ha annunciato l’avvio all’inchiesta per chiarire cause e dinamiche dell’incidente. Sul posto era presente anche il procuratore di Agen.

Fonte France 3