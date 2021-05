Nicole Soria a Yeslife: “Ecco perché io e Marco ci siamo lasciati”

La coppia nata dopo Matrimonio a Prima Vista ha comunicato tramite social la fine della loro relazione. Ecco le parole di Nicole.

Oggi Nicole Soria e Marco Rompietti si sono detti addio e hanno comunicato quanto accaduto tramite un post condiviso su Instagram.

I social, come hanno affermato loro stessi, sono stati fondamentali quanto difficili da gestire in momenti come questi.

Hanno cercato di isolarsi e allontanarsi da Instagram ma alla fine è arrivata la resa dei conti e per rispetto di chi li ha seguiti dal primo giorno hanno deciso di annunciare pubblicamente la fine del loro amore.

Nicole aveva partecipato a ‘Matrimonio a prima vista’ 2020 mentre Marco l’anno precedente, entrambi i loro matrimoni non erano andati a buon fine ma avevano trovato comunque l’amore.

Le dichiarazioni di Nicole riguardo la rottura con Marco

A distanza di mesi la coppia si è detta addio e dopo il post pubblicato, la bella Nicole è stata subito intercettata dai nostri microfoni e ci ha raccontato quanto accaduto:

“Non è stato facile fare quel post. Negli ultimi tempi, io e Marco abbiamo cominciato a tirare le somme della nostra relazione, abbiamo parlato di trasferirci nella stessa città e abbiamo cercato di capire cosa volessimo dal futuro. Alla fine, ci siamo accorti di volere cose diverse e di non essere pronti per un trasferimento. Per quanto ci amassimo e ci amiamo ancora, ci troviamo in punti diversi della vita. Oggi ci siamo finalmente incontrati dopo un mese che non ci vedevamo e, dopo diverse riflessioni durate settimane, se non mesi, ci siamo sentiti pronti per comunicare la nostra nuova situazione”.

E ha proseguito: “Non è stato facile, però alla fine siamo riusciti a preservare tutto il bene che c’è sempre stato nel nostro rapporto: ci vogliamo bene, ci sentiamo tutti i giorni, adesso siamo a Napoli per qualche giorno e vedremo cosa ci riserverà il futuro. E’ andata così, però siamo ancora tanto legati ed è rimasto un bellissimo rapporto, che è la cosa più importante. Non mi era mai successo di terminare una relazione con una persona e continuare a coltivare un affetto così profondo e sincero”.