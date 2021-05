“Buongiorno, amore”. Arisa: oltre alla musica c’è di più. Un nuovo progetto – FOTO

La cantante di origini lucane, Arisa, si gode momenti di rilassatezza e svago dopo le fatiche del talent show Amici. Raccoglie successi anche grazie al suo nuovo singolo. Cosa sta facendo adesso?

Alti e bassi nella vita della cantante Arisa. Le note positive arrivano sicuramente dal lato professionale. Ha da poco concluso la sua avventura come professoressa e membro della commissione di canto durante la ventesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. In coppia con Lorella Cuccarini, i giovani della loro squadra hanno ottenuto consensi diffusi. Inoltre, l’artista ha rilasciato da poche settimane il suo ultimo singolo, dal titolo Ortica, che sta spopolando su Spotify e su YouTube sfiora i 2 milioni di visualizzazioni.

Il tasto dolente riguarda la sua sfera privata. Cosa è accaduto alla cantante?

Arisa: alti e bassi in amore. Si consola con un nuovo probabile progetto

Dopo vari tira e molla, sembra finita definitivamente la storia tra Arisa e il manager Andrea Di Carlo. L’uomo ha commentato la loro separazione con queste eloquenti parole: “I numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per sé stessi e per zero. Ossia non hanno relazioni con altro, solo con se stessi e con il nulla. Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo. Io però sono divisibile, ho relazioni con gli altri e detesto il nulla, quindi per me è impossibile stare con un numero primo”.

La cantante sembra procedere spedita e fiera per la sua strada, dopo aver archiviato questo capitolo della sua vita. Nelle ultimissime Instagram Stories condivise sul suo profilo social, la vediamo concedersi attimi di totale relax presso una health clinic. Salute e bellezza sono le sue priorità.

La stessa Arisa racconta come l’estetica è sempre stata una grande passione per lei oltre alla musica, e l’ha coltivata in egual misura. Prima di sfondare come cantante, il suo lavoro era proprio quello dell’estetista. Rivela un suo sogno nel cassetto e probabile progetto futuro: quello di creare una propria linea di cosmesi. Non sarebbe la prima celebrità a farlo. Altre star della musica hanno intrapreso questo percorso. Rihanna ha fondato il colosso beauty, multimilionario, dal nome Fenty. In tempi recenti, a casa nostra, anche Elodie ha rilasciato la sua linea makeup in collaborazione con Sephora. La prossima sarà proprio Arisa?

La cantante lucana nel frattempo sogna semplicemente la normalità. Su Instagram la vediamo sorseggiare champagne in una foto. Scrive: “Buongiorno… pensavo a che bello sarà quando tornerò a Milano a bere il mio champagnino preferito”.

Fan in delirio e solo comenti positivi per lei: “Buongiorno, amore”, “Dea”, “Bellissima”, “Sempre super”, “Una stella”, “Lei sempre regina”.