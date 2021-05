Denise Pipitone, clamorose dichiarazioni da chi ha indagato sul caso

“Storie Italiane” continua a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo diversi anni fa. L’ex procuratore Alberto Di Pisa si pronuncia nuovamente sulla vicenda.

A “Storie Italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele, torna a parlare l’ex procuratore Alberto Di Pisa che in passato si è occupato del rapimento di Denise Pipitone.

Durante la trasmissione hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, che ha smentito il racconto della ragazza depositato 17 anni fa sottolineando l’assenza della Corona dal lavoro.

Polemiche sull’ex fidanzato di Jessica Pulizzi. “Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano”

A “Storie Italiane” per Alberto di Pisa, ex procuratore del caso Pipitone, quello dichiarato dall’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, non avrebbe valore: “Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, vanno in contraddizioni con alcune risultanze processuali come le intimidazioni a Jessica Maggio o la minaccia di incendiare negozio proprietà sorella della Maggio. Fatti certi che smentiscono l’ultima versione del fidanzato e invece confermano quanto dichiarato 17 anni fa”.

Il giorno del rapimento della piccola Denise Pipitone, Anna Corona lasciò il posto di lavoro ma le firme di entrata e d’uscita, sarebbero state apposte da una sua collega sul registro delle presenze.

Alberto di Pisa, continua sulla sua linea di pensiero: “La vicenda della Anna Corona è chiara. Intorno alle 12:00 riceve una telefonata, si allontana dal posto di lavoro e non rientra fino alle 15:30. Sia la firma che l’orario di uscita sono false. Alcune dipendenti, sentiti su questo punto, hanno confermata di non averla vista in quel lasso si tempo. Non abbiamo potuto accertare dove sia andata, però è singolare il fatto che l’orario più o meno coincida con quello della scomparsa della piccola Denise”.

Nell’ultimo periodo il legale della famiglia di Denise Pipitone ha ricevuto una lettera anonima nella quale si dichiara che una macchina a velocità elevata viaggiava per le strade del paese: “Le indagini allora hanno trovato ostacolo nell’omertà imperante a Mazara. Un muro di gomma, nessuno aveva visto niente e questo è assurdo.”

“Denise – prosegue – è stata rapita in una zona centrale, vicino a un mercatino, all’ora di punta. A parte la recente lettera anonima, che va verificata e lascia il tempo che trova, ancora oggi mi pare che l’omertà regni sovrana”. Conclude l’ex procuratore