Si chiama Riccardo, è figlio di una conduttrice RAI, lo riconoscete? FOTO

Si chiama Riccardo, è figlio di una nota conduttrice RAI e l’anno scorso è stato al centro di alcune critiche, lo riconoscete?

Si chiama Riccardo, è nato nel 1996 ed è figlio di una nota conduttrice RAI. Il giovane non è molto presente in tv e non ama seguire la popolarità della madre, eccezionalmente a marzo però è stato protagonista della sorpresa organizzata proprio alla conduttrice nel programma di Serena Rossi, “Canzone Segreta” in onda su RAI UNO il venerdì sera.

Un bellissimo ragazzo moro, capelli ricci e molto, molto riservato. Riccardo ha un profilo Instagram abbastanza seguito nel quale ama condividere foto di vario genere, da immagini che lo ritraggono durante dei momenti di viaggi a quelli – come sopra riportato – in compagnia del suo amico a 4 zampe e ovviamente non possono mancare gli scatti familiari. Dalle foto di famiglia, si evince come il 25enne sia legato alla madre ed alla sorella di nome Giulia, quattro anni più grande.

La somiglianza non è proprio immediata, un indizio? il padre è un ex calciatore.

Riccardo Carnevale, chi è la madre? Ecco svelato il nome

Riccardo Carnevale è figlio di Paola Perego e Andrea Carnevale. Dal loro matrimonio sono nati – come già anticipato sopra – due figli nonostante siano stati sposati solo dal 1990 al 1997 e divorziando di fatto quando Riccardo aveva solo un anno. Il giovane ha la passione per la musica e spesso – almeno, prima della pandemia – si esibiva nelle discoteche come DJ.

E proprio l’anno scorso in una serata avuta in Sardegna è stato protagonista di un evento che ha fatto scoppiare la polemica: le discoteche aperte sull’isola hanno contribuito alla repentina diffusione del virus.

Un fatto che ha preoccupato Paola Perego, che come ogni mamma è sempre presente per i suoi figli.